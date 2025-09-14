„Love Island VIP“-Kandidat verrät: Darum will er unbedingt eine deutsche Frau

Josh Stanley (25) sieht aus wie ein Model, spricht fünf Sprachen, spielt Klavier und Gitarre und trotzdem ist er Dauersingle. Der Musiker aus dem Fürstentum Monaco hat bisher noch nie eine feste Freundin gehabt. Jetzt wagt er sich ins deutsche Fernsehen und will bei „Love Island VIP“ endlich sein Glück finden.

Und wer in Monaco aufgewachsen ist, kennt vermutlich auch die Geissens. Das Gerüchte, er hätte mal was mit ihren Töchtern Davina oder Shania gehabt, wischt Josh aber locker vom Tisch. „Wir kennen uns aus der Schule, aber da war nie etwas. Die beiden sind wie kleine Schwestern für mich. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich die jetzt daten würde“, erklärt er im „Bild“-Interview.

„Love Island VIP“-Kandidat gesteht: „Ich hatte Sex mit über 100 Frauen“

Aber warum klappt es im Fürstentum nicht mit der Liebe? Josh liefert die Antwort: „Monaco ist sehr, sehr klein und beim Dating ist alles leider sehr oberflächlich. Wenn ich auf einer Party eine Frau sehe und mit ihr spreche, kommt oft heraus, dass mein Bruder ihr schon auf Instagram folgt und mein bester Freund bereits ein Date mit ihr hatte.“ Der Rest? „Touristen, die ihren Spaß haben wollen. Die fragen dich, ob du eine Jacht hast. Aber ich habe leider keine Jacht.“

Der Musiker gesteht: „Ich war noch nie in einer Beziehung. Ich langweile mich schnell und finde immer Kleinigkeiten, die mich stören. Aber ich bin auch glücklich allein – ich brauche niemanden, um glücklich zu sein.“ Obwohl er Dauersingle ist, gibt er offen zu: „Ich hatte Sex mit über 100 Frauen. Mein erstes Mal war mit 14. Das war aber richtig schlecht.“

Warum zieht es ihn jetzt zu deutschen Frauen? Seine Erklärung ist verblüffend einfach: „Mein Vater hat eine deutsche Frau geheiratet. Das hat sehr gut geklappt. Sie sind bis heute sehr glücklich. Ich finde deutsche Frauen sehr, sehr hübsch.“ Doch das ist nicht alles: „Ich liebe den deutschen Akzent, wenn jemand Englisch spricht.“

Ob er bei „Love Island VIP“ wirklich die Eine findet?