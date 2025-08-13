Bombe geplatzt! Neue Kandidaten sollen bei „Love Island VIP“ bereits feststehen

Reality-Fans können sich freuen: „Love Island VIP“ startet am 11. September bei RTL2. 21 prominente Teilnehmer flirten in einer luxuriösen Villa in Griechenland. Neben der großen Liebe winkt eine Siegprämie von 50.000 Euro. „Bild“ hat nun die neuen Kandidaten enthüllt, auch wenn der Sender noch nichts offiziell bestätigt hat.

Unter den VIPs sollen der ehemalige Dschungelkönig Filip Pavlović, die einstige Bachelorette Stella Stegmann (28) und das frühere „GNTM“-Model Brenda Patea (31) dabei sein. Auch Teilnehmer aus „Are You The One?“ oder „Temptation Island“ sollen die Villa aufmischen.

„Love Island VIP“: Stars in Flirt-Laune

Umut Tekin (28), Tatum Sara (27), Yannick Syperek, Gabriela Alves Rodríguez, Josh Stanley und Dion Brown sollen ebenfalls zum diesjährigen Cast gehören. Joena Stellen von „Too Hot To Handle: Germany“, Jeje Lopes von „Krass Schule“ und Fitnessmodel Nam Vo wagen wohl auch das aufregende Dating-Experiment.

Jennifer Iglesias (26) und Marco Cerullo (36) treffen nach ihrer Teilnahme bei „Prominent getrennt“ möglicherweise wieder aufeinander. Auch Jona Steinig (29), der schon bei „Die Bachelorette“ suchte, kann wohl wieder auf die große Liebe hoffen. Einige frühere Teilnehmer der regulären „Love Island“-Staffeln sollen ebenfalls zurückkehren, um ihr Glück erneut zu versuchen.

„Love Island VIP“: SIE sollen zurückkehren

Laura Maria Lettgen, Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger, Dijana Cvijetic (31), Josua Günther und Maurice Spada starten wohl auch ein weiteres Abenteuer auf der Insel. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Sylvie Meis (47). „Love Island VIP“ verspricht damit Spannung, Drama und Romantik für alle Fans der Reality-Show.

Die Villa in Griechenland wird erneut zum Schauplatz von Flirts, Intrigen und überraschenden Wendungen. Mit erfahrenen VIPs und bekannten Gesichtern der regulären „Love Island“-Staffeln bleibt die Show ein Highlight für Sommer und Reality-Fans gleichermaßen.

