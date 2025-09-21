„Love Island VIP“: Ex-Dschungelkönig bekommt sein Fett weg

Sylvie Meis betritt die „Love Island“-Villa. Neue Kandidaten und Entwicklungen stehen an. Die Moderatorin will mit den „Love Island VIPs“ plaudern. Für Filip Pavlović wird es ernst, wie ein Video zeigt.

Als Sylvie Meis in Folge 4 überraschend in die Villa kommt, versammelt sie die Islander um sich. Ein „Love Island VIP“ bekommt eine deutliche Ansage. Filip Pavlović, bisher als Strahlemann bekannt, wird von Sylvie kritisiert. Hier geht es um mehr, betont sie.

Filips ernste Situation als „Love Island VIP“

Da Stella Stegmann nicht begeistert von Filip ist, greift Sylvie ein. Sie redet Klartext: „Filip, du siehst super aus. Du bist unterhaltsam. Du bist lustig. Die schlechte Nachricht ist, wir suchen hier nicht einen neuen Chef-Animateur. Wir sind hier nicht bei Clown-Island!“

Filip ist überrascht. Er merkt, wie ernst Sylvie es meint. „Ich stelle mir wirklich die Frage: Bitte, wann fängst du mal an, ernsthaft zu flirten?“, fragt Sylvie. „Du weißt, hier bei ‘Love Island’ geht alles mega schnell!“

Filip versucht sich zu verteidigen. Sylvie verrät Stellas Kuss mit Josh. Das macht die Situation für den „Love Island VIP“ nicht besser. Wie geht es mit Stella und Filip weiter? Was passiert mit Josh und Tatum?

