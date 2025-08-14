„Love Island VIP“-Moderator verrät: „Gibt Sachen, die hätte ich gerne nicht gesehen“

Es geht wieder los. Bereits Anfang September startet bei RTL Zwei die neue Staffel „Love Island VIP“. Und die ist durchaus hochkarätig besetzt. Beispielsweise mit dabei: „Dschungelcamp“-Star Filip Pavlović, Ex-„Bachelorette“ Stella Stegmann, „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Umut Tekin oder auch Schauspielerin Jeje Lopes. Das verspricht nicht nur sprühende Funken, sondern auch ordentlich Zoff und Krawall.

Einer, der schon einiges aus der neuen Staffel gesehen hat, und daher auch weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, dass es gut abgehen wird, ist Moderator und „Love Island VIP“-Stimme Simon Beeck.

„Love Island VIP“ startet im September

Via Instagram meldet sich der 1Live-Moderator nun zur neuen Staffel zu Wort. „Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Also ein bisschen was ist gut, ich habe schon sehr viel gesehen. Ich bin ehrlich, es gibt auch Sachen, die hätte ich gerne nicht gesehen. Die haben sich jetzt in die Netzhaut eingebrannt“, berichtet der Moderator.

Aber, so Beeck, „da müssen wir jetzt alle mit leben.“ So seien sich mindestens zwei Islander auf eine Art und Weise näher gekommen, da könne man sich drauf freuen, so Beeck. Da sind wir ja mal gespannt. Wie die Fans übrigens auch.

„Ich schaue nur wegen deiner Kommentare", heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Doch es gibt auch negative Kommentare zur neuen Staffel. So heißt es auf der Instagramseite der Kuppel-Sendung beispielsweise: „Das Schöne an ‚Love Island' war doch, dass unbekannte Gesichter wahre Liebe gesucht haben und die Zuschauer mitbestimmen dürfen. Das ist hier beides leider nicht der Fall und daher nicht viel besser als sämtliche andere Shows."

Oder: „Manche Gesichter will man einfach nicht mehr sehen. Der Cast haut mich jetzt nicht vom Hocker. Schade!“