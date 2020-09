Love Island: Sexy Bilder! Hier zeigt Granate Sandra fast alles

am 16.09.2020 um 06:28

Aiaiai... „Love Island“ ist ja bekanntlich die Insel der Liebe und der Versuchungen. Und davon hat RTL2 in diesen Tagen so einige parat. Vor allem „Granate“ Sandra sorgt für mächtig Wirbel in der eigentlich schon eingeschworenen Gruppe.

Denn Henrik hat ein Auge auf Granate Sandra geworfen. Kein Wunder! Denn die 20-Jährige kommt mit einer ordentlichen Portion Sexappeal um die Ecke. Und das zeigt sie nicht nur auf „Love Island“, sondern auch auf ihrem Instagram-Account. Denn da hat sie ziemlich freizügige Fotos gepostet.

Love Island: Granate Sandra mischt die Liebesinsel auf

Es hätte eigentlich alles so schön sein können auf „Love Island“. Mittlerweile hat jeder sein Couple gefunden – na gut, bis auf Chiara und Josua – und alle sind dabei, anzubändeln und sich näher kennenzulernen. Und während die einen sich Schritt für Schritt einer möglichen Beziehung annähern, sind andere schon ordentlich auf Tuchfühlung gegangen.

„Love Island“: Das sind die Kandidaten 2020:

Anna

Aurelia

Chiara

Geraldine

Henrik

Josua

Luca

Marc

Melina

Pia

+++ „Love Island“ 2020: Dortmunderin Anna will ihr „Revier markieren“ +++

So zum Beispiel Henrik – auch besser bekannt als Don Schlonzo – und seine Auserwählte Aurelia. Oder war es doch eher andersherum? Denn während Aurelia sich bereits sehr auf ihren Henrik eingeschossen hat, neigt der doch dazu, es immer und immer wieder mit ihr zu „verschnitzeln“. Egal, ob fremde Küsse, fremde Blicke oder eindeutige Komplimente an andere Frauen... Don Schlonzo hält mit seiner Charmeoffensive nicht hinterm Berg. Ihr Couple steht also eher auf wackeligen Beinen.

Henrik und Aurelia sind bei „Love Island“ schon ordentlich auf Tuchfühlung gegangen. Foto: RTL2

„Love Island“-Granate Sandra verdreht Henrik den Kopf

Da kommt es Aurelia natürlich nicht gerade recht, dass Henrik gemeinsam mit Josua und Marc zu einem ganz besonderen Date aufbricht – mit gleich drei neuen Granaten! Die schickt der Sender nämlich immer wieder auf die Insel, um Schwung in die Sendung zu bringen. Denn ihre Aufgabe ist klar: Bestehende Beziehungen ordentlich durcheinanderwirbeln. Und es scheint ganz so, als würde zumindest Granate Sandra für ein kleines Beziehungsbeben sorgen.

+++„Love Island“ 2020: Bei Marc und Anna aus Dortmund knistert es auf dem Sofa – „Es hat sich echt gut angefühlt“+++

Die 20-Jährige zieht gemeinsam mit zwei anderen Mädels in die Villa ein. Und die sexy Blondine verdreht Henrik ganz schön den Kopf. Genau so wie einigen Instagram-Followern. Denn auf ihrem Profil hat die Blondine Fotos gepostet, die dem ein oder anderen nur noch ein „Wow“ oder ein „Wahnsinns-Body, Respekt“ entlocken.

Doch sie ist nicht die einzige, die wieder Schwung in die Villa bringen soll. Auch der Ex von Gerda Lewis, Melvin, Tobias, Michele und Jolene sind mit von der Partie. Es scheint ganz so, als würden die Karten zur Halbzeit wieder neu gemischt. (abr)