„Love Island“: RTL2 lässt die Bombe platzen – die Show wird...

Gute Nachrichten für die Fans von „Love Island“. Wie ein Sprecher von RTL2 jetzt verriet wird die Show stattfinden – trotz Corona-Pandemie.

Aber dabei bleibt es nicht. Jetzt hat RTL2 die Location von „Love Island“ verraten.

„Love Island“: Briten sagen ab, RTL2 wird senden

Während das britische Pendant von „Love Island“ abgesagt werden musste, wird RTL2 eine vierte Staffel der Dating-Show produzieren. Bereits Anfang Mai hatte die Produktionsfirma ITV die Absage der britischen „Love Island“-Show erklärt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierende Reisebeschränkungen sei ein Dreh auf Mallorca nicht möglich. Eine Verlegung des Formats nach Großbritannien sei zudem keine Option gewesen. Allerdings wäre die Show auch schon im Juni gestartet.

Das ist „Love Island“

Dating-Reality-Show auf RTL2

Bislang wurden 3. Staffeln gedreht

Eine Gruppe von "Islandern" zieht in eine Villa ein und müssen versuchen einen Partner zu finden

Wer am Ende einer Sendung ohne Partner dasteht, muss die Villa verlassen

Das Siegerpärchen erhält 50.000 Euro

Bisherige Sieger: Elena Miras & Jan Sokolowsky (Staffel 1), Tracy Candela & Marcellino Kremers (Staffel 2), Sidney Wolf & Vivien Machalla (Staffel 3)

Auf DIESER Insel geht's zur Sache

Jetzt hat ein RTL2-Sprecher die Bombe platzen lassen: „Love Island 2020' wird wie die letzten Jahre auf Mallorca produziert. Die Produktion ist bereits vor Ort in Vorbereitung“, bestätigte er einen Bericht von ‚DWDL‘.

In dem Statement heißt es weiter: „In diesem Jahr produzieren wir unter erheblich ausgeweiteten Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Für die Islander gilt eine 14-tägige Quarantäne – darüber hinaus müssen sie sich, wie auch das gesamte Produktionsteam, regelmäßigen Corona-Tests unterziehen. Die entsprechenden Konzepte sind bereits erstellt und werden im ständigen Austausch mit den mallorquinischen Behörden angepasst.“

Jana Ina wieder mit dabei

In der Regel startet „Love Island“ immer am ersten Wochenende im September. Mit dem Start könnte man also am 5./6. September oder eine Woche später rechnen.

Moderatorin wird wohl auch in diesem Jahr wieder Jana Ina Zarrella. Die TV-Schönheit postete heute auf ihrem Instagram-Account bereits ein Bild mit „Love Island“-Poster und fragte ihre Fans: „Are you ready?“ Also zu lange kann es also nicht mehr dauern. (fs)