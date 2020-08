„Love Island“: Moderatoren-Hammer – RTL2 holt Cathy Hummels und...

View this post on Instagram

#Werbung Ich freue mich riesig, dieses Jahr als Moderator von „Aftersun: Der Talk“ bei ‚Love Island‘ dabei zu sein, vor allem weil das Format erstmals im Fernsehen zu sehen ist. Zudem bin ich gespannt, wie schnell in dieser Staffel die Funken sprühen werden. Gemeinsm gucken wir jetzt mal hinter die Kulissen! Habt ihr Lust? @rtlzwei #aftersun