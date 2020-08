„Love Island“ (RTL2): 24-Jährige lernt süßen Typen kennen – dann kommt die Schock-Nachricht

Bei Love Island 2020 geht es schon in Folge 1 drunter und drüber.

Zum vierten Mal wollen liebeshungrige Kandidaten bei „Love Island“ ihr Glück im TV finden. Die Datingshow ging am Montagabend in die nächste Runde. Und schon zu Beginn wird dem Zuschauer klar: Die RTL2-Teilnehmer der diesjährigen Staffel lassen so schnell nichts anbrennen.

Erst geht es ab in Quarantäne, anschließend in die Kandidaten-Villa auf Mallorca. Die perfekte Location für heiße Flirts und harmonische Beziehungen. Nicht ganz. Denn bei „Love Island“ ist eben alles etwa anders.

„Love Island“ (RTL2): 24-Jährige lernt Kandidaten kennen – dann der Schock

Gerade erst haben sich Geraldine und Marc „vercoupeld“ – wie es in der RTL2-Sendung bei Neu-Konstellationen der Kandidaten so schön heißt –, da wird ihr kurzes Kennenlernen auch schon wieder von einer Konkurrentin unterbrochen.

„Wenn ich einen Mann gut finde und merke, eine andere Frau macht ihn an, dann bin ich schon sehr eifersüchtig“, erwähnt „Love Island“-Kandidatin Geraldine (24) vorher noch. Prompt kann sie ihre Eifersucht unter Beweis stellen.

„Love Island“: Das sind die Kandidaten 2020:

Anna

Aurelia

Chiara

Geraldine

Henrik

Josua

Luca

Marc

Melina

Pia

Denn die 23-jährige Aurelia, die von RTL2 als Nachzüglerin und titulierte „Granate“ in die Villa geschickt wird, will ausgerechnet Marc näher kennenlernen – im Whirlpool und ganz allein, versteht sich. Und was sagt Marc dazu?

„Love Island“: Liebes-Chaos in RTL2-Show

„Ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, Geraldine noch näher kennenzulernen“, stellt der fest. Im Whirlpool ist Geraldine dann aber schnell vergessen. Und Aurelia? Die geht am nächsten Tag gleich mal in die nächste Flirt-Offensive. Diesmal aber – oh Schreck (!) – nicht mit Marc, sondern mit Kandidat Henrik.

Tja, So schnell kann sich bei „Love Island“ das Blatt eben wenden. (jhe)

Die ganze Folge von „Love Island“ kannst du bei TVNow sehen.