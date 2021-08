„Love Island“: Neue Kandidatin sucht große Liebe – auf Instagram posiert sie noch mit IHM

„Love Island“ startet wieder am 30. August auf RTL2.

Am 30. August ist es endlich wieder soweit: „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ startet mit der sechsten Staffel auf RTL2. Auch Ex-„Shopping-Queen“-Teilnehmerin Lena Schiwiora ist in diesem Jahr dabei.

Auf Instagram posiert die 24-Jährige allerdings noch mit einem Mann, der sie nun wohl eher ungern bei „Love Island“ sieht.

Love Island: Shopping-Queen-Star Lena Schiwiora sucht große Liebe auf RTL2

Ganze vier Wochen lang dürfen „Love Island“-Fans bald wieder mit ansehen, wie sechs Singles den Versuch wagen, in einer Villa auf Mallorca nach der großen Liebe zu suchen. Obendrein winkt noch ein Preisgeld von satten 50.000 Euro.

Mittlerweile stehen die Kandidaten der sechsten Staffel fest. Eine von ihnen kennt man bereits aus der Sendung „Shopping Queen“: Die 24-jährige Lena Schiwiora aus Oberhausen.

Auf einem Vorstellungsvideo bei RTL2 stellt sich die „Love Island“-Kandidatin als absoluten Beziehungsmenschen dar. Ohne einen Mann an ihrer Seite fehlt der 24-jährigen Lena „irgendwas“, weshalb sie dringend wieder einen Freund braucht.

„Meine Sex-Partner kann ich definitiv an einer Hand abzählen“, gibt Lena außerdem bekannt, bevor sie bald für ganze vier Wochen in die „Love Island“-Villa einzieht. Mit einem ihrer offenbar wenigen Sex-Partner scheint die Oberhausenerin allerdings noch nicht so ganz abgeschlossen zu haben.

Love Island: Kandidatin Lena hat DIESE Bilder noch nicht gelöscht

Ein tieferer Blick auf Lenas Instagram-Profil könnte „Love Island“-Zuschauer durchaus ein wenig stutzig machen. Denn hier befinden sich nach wie vor Bilder aus einer Lebensphase, in der die 24-Jährige eindeutig NICHT Single war.

Auf ihrem Instagram-Account finden Follower zahlreiche Beiträge, auf dem Lena mit ihrem Ex-Freund Robin Riebling zu sehen ist. Die sind zwar mittlerweile über ein Jahr alt, allerdings sieht Lena da noch ziemlich verliebt und glücklich aus.

Weshalb sie diese Beiträge wohl niemals gelöscht hat? Vielleicht erfahren wir es schon bald bei „Love Island“. (mkx)