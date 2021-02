„Love Island“: Starttermin steht! DAS ist in neuer Staffel anders

Auf diese Nachricht haben „Love Island“-Fans sehnsüchtig gewartet. Der Starttermin für die neue Staffel steht fest.

Ab dem 8. März ist es wieder soweit: Zum fünften Mal wird Moderatorin Jana Ina Zarrella durch die Dating-Show „Love Island“ auf RTL Zwei führen. Doch wie die „Bild“ berichtet, wird eine Sache dieses Mal anders sein.

„Love Island“: Auf diese Veränderung müssen sich Fans einstellen

An den Regeln der Dating-Show „Love Island“ wird sich auch in dieser Staffel nicht viel ändern: Für jeden, der keinen Partner findet, ist die paradiesische Reise ganz schnell vorbei.

Hat man einen Partner, so wird man vor dem Rauswurf bewahrt. Doch nach und nach ziehen neue Kandidaten in die Show ein und bringen die bestehenden Pärchen durcheinander.

"Love Island": Bald geht die Dating-Show wieder los. Foto: Screenshot TV NOW

So kennen und lieben „Love Island“-Fans die Dating-Show. Nur an einen neuen Drehort müssen sich die Zuschauer dieses Jahr gewöhnen.

+++ Love Island: Sexy Bilder! Hier zeigt Granate Sandra fast alles +++

Denn das Liebesspektakel findet nicht wie gewohnt auf Mallorca statt. Dafür jedoch an einem Ort, an dem es mindestens genau so schön sein dürfte: In einer Villa auf Teneriffa dürfen es sich die Kandidaten der neuen Staffel bequem machen.

Den Grund für diese Änderung bei „Love Island“, erklärt Moderatorin Jana Ina Zarella der „Bild“.

"Love Island": Zum fünften Mal in Folge moderiert Jana Ina Zarella ab dem 8. März wieder die Dating-Show. Foto: IMAGO / Future Image

So sei es momentan auf Mallorca noch viel zu kalt. Zum ersten Mal findet die Show dieses Jahr nicht nur im Spätsommer, sondern auch im Frühjahr statt.

--------------------

Weitere TV-News:

--------------------

Na dann aber nichts wie auf nach Teneriffa!

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für ein TV-Format wie „Love Island“ wäre es natürlich absolut nicht vertretbar, wenn die Kandidaten frieren. Denn vermutlich würden Zuschauer ihre Lieblingskandidaten mit zu viel Kleidung gar nicht wiedererkennen. (mkx)