„Love Island“-Star Sylvie Meis packt übers Daten aus! „Habe Kopfschmerzen bekommen“

Ab dem 11. September 2023 wird bei RTLZWEI wieder geflirtet, was das Zeug hält. „Love Island“ ist zurück und präsentiert nach einem Jahr Pause ein frisches Set liebestoller Kandidaten inklusive einiger Neuerungen.

Montags geht der Sender zukünftig immer live auf Sendung. Das gab’s noch nie! Das Fäden ziehen bleibt aber in den Händen der „Love Island“-Fans. Auch in Sachen Moderatorin hat sich nichts geändert, Sylvie Meis führt auch in Staffel 8 durchs Programm.

Zum Start der Show sprach die TV-Bekanntheit jetzt im exklusiven Interview mit dieser Redaktion natürlich auch über die Liebe und enthüllte dabei nicht nur, welche Schwierigkeiten ihr Promistatus beim Daten mit sich bringen kann, sondern auch, wie ihr bislang schlechtestes Date gelaufen ist.

„Love Island“-Star Sylvie Meis hat Spaß am Flirten

Redaktion: Bei „Love Island“ dreht sich alles ums Kennenlernen, wie flirtest du, wenn du flirtest?

Sylvie Meis: Ich bin sehr offensiv beim Flirten, ich liebe flirten.

Heißt also, abends an der Bar hast du kein Problem damit, selbst den ersten Schritt zu gehen?

Wenn ich eine Person sehe, die ich gut finde, bin ich offen und spreche sie auch an.

Wie schwer ist es für dich als Promi, jemanden kennenzulernen?

Für mich ist es schwieriger. Absolut. Du weißt nie, ob die Menschen anders reagieren, weil sie sich vielleicht erstmal nicht trauen. Wenn man mit jemanden flirtet und es ist ganz offensichtlich, dass sie wissen, wer du bist, fragt man sich dann oft auch, ob sie nur deswegen Interesse haben.

Tinder und Co. – das hält Sylvie Meis von Dating-Apps

Würdest du Dating-Apps nutzen, um jemanden kennenzulernen?

Ich bin 45. Ich bin mehrere Male Single gewesen in meinem Leben, aber ich war noch nie auf Dating-Apps. Ich glaube nicht, dass ich damit jetzt anfange. Aber man weiß nie.

Ist das automatisch immer so?

Wenn man ausgeht und man hat etwas getrunken und man ist in Flirtlaune, dann ist das nicht die ganze Zeit im Kopf ist. Aber danach vielleicht. Oder wenn man mit jemandem flirtet und man denkt, oh Gott, was, wenn der das jetzt seinem ganzen Freundeskreis erzählt.

Was war deine bisher schlimmste Dating-Erfahrung?

Ich hatte eigentlich nur schöne Dating-Erfahrungen. Wobei ich einmal ein Date mit jemandem hatte, bei dem mir am Ende so langweilig war, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe.

Wie lange ging denn das Treffen?

Zu lange. Irgendwann habe ich eine Ausrede gefunden, wegzugehen, habe eine Paracetamol genommen und bin ins Bett gegangen.