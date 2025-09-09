Wahre Liebe bei „Love is Blind Germany“? Was wurde aus den Paaren?

Bereits seit fünf Jahren begeistert die amerikanische Netflix-Show „Love is Blind“ ein Millionenpublikum. Das Konzept ist einfach erklärt: Eine Handvoll weibliche und männliche Singles lernen sich in Kabinen kennen, in denen sie sich nicht sehen können. Sie bilden eine emotionale Verbindung und entscheiden sich dann dazu zu heiraten. Nach dem Antrag dürfen sie sich sehen, verreisen zusammen und leben anschließend drei Wochen lang in einer gemeinsamen Wohnung.

Im Anschluss treten sie vor den Traualtar und geben sich im besten Fall das Ja-Wort. Mittlerweile gibt es mehrere Ableger der Erfolgsshow. Neben Ländern wie Frankreich, Schweden, Argentinien, Großbritannien und Japan, hat auch Deutschland in diesem Jahr eine Staffel veröffentlicht. Doch was wurde aus den Liebespaaren der Netflix-Show?

„Love is Blind“: Verliebt, verlobt, veheiratet, geschieden?

Es ist eine emotionale Reise, auf die sich die Single-Kandidaten von „Love is Blind“ begeben. Im wahren Leben sind sie an der Suche nach ihrer großen Liebe verzweifelt, vor laufenden Kameras wollten sie dann ihren Seelenverwandten finden. Nach den ersten Folgen der Hit-Serie steht fest: Fünf Paare lassen sich voll und ganz auf das Experiment ein und ziehen ein gemeinsames Leben in Betracht.

Nach einem romantischen gemeinsamen Urlaub, aufwühlenden Gesprächen und einer intensiven Phase des Zusammenlebens gab sich lediglich ein Paar in der letzten Folge das Ja-Wort. Für alle weiteren Teilnehmer war die Liebe nicht groß genug, um sich das folgenreiche Versprechen zu geben. Doch wie sieht der Beziehungsstatus der Kandidaten der ersten „Love is Blind“-Staffel in Deutschland heute aus?

Romantiker haben einen Grund zur Freude, denn das einzige Paar, das am Ende der Show heiratete, ist nach wie vor zusammen. Alina Rothbauer und Ilias Pappas zeigen sich auf ihren Instagram-Profilen verliebt wie am ersten Tag. In einem Instagram-Beitrag schreibt Ilias vor kurzem überglücklich: „Die Show ist für mich ein längst abgeschlossenes Kapitel und sie hat mir das bisher schönste neue Kapitel meines Lebens eröffnet: Das gemeinsame mit Alina.“

Unerwartete Wendungen

Hanni und Daniel erfreuten sich einer großen Beliebtheit bei den Zuschauern. Am Ende gaben sie sich zwar nicht das Ja-Wort, dennoch scheint das Traumpaar bis heute zusammen zu sein. Nach der Show zeigte sich Hanni zwar immer wieder gemeinsam mit Daniel auf ihren Social-Media-Kanälen, bestätigte die Beziehung jedoch nicht. Doch mittlerweile ist klar: Die „Love is Blind“-Kandidaten sind überglücklich miteinander.

Alle weiteren Kandidaten haben auch nach der abgebrochenen Hochzeit nicht wieder zueinander gefunden. „Love is Blind“ bietet die Möglichkeit dazu tiefgehende emotionale Verbindungen einzugehen. Ob diese Liebe dann jedoch nachhaltig ist, hängt von individuellen Faktoren ab. Mit dem deutschen Spin-Off der Erfolgsshow hat Netflix in diesem Jahr die Herzen der Zuschauer höher schlagen lassen.