Keine „Louis Vuitton“: Trotzdem explodiert der Preis DIESER „Bares für Rares“-Tasche

„Louis Vuitton“, Hermès oder Dior – das sind die großen Namen, wenn es um Handtaschen geht. Die Preise für die begehrten Modelle gehen schnell in die Tausende. Doch es gibt auch andere Taschen, teils sogar ohne großen Namen dahinter, deren Preis rasch in die Höhe schnellen kann. So wie beispielsweise die kleine Arzttasche, die „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch einst in der ZDF-Trödelsendung erstand.

Gerade einmal 200 Euro zahlte der erfahrene „Bares für Rares“-Händler damals. Und damit noch immer deutlich mehr, als ZDF-Experte Sven Deutschmanek für die kleine Arzttasche aus den 20er- bis 30er-Jahren veranschlagt hatte. Da aber fast alle Händler Interesse hatten, war die Expertise, die sich zwischen 80 und 100 Euro bewegte, nicht wirklich haltbar.

„Bares für Rares“: Alte Tasche in neuem Look

Sei es drum. Wolfgang Pauritsch hatte schon einen genauen Plan im Kopf. Und da war das Investment von 200 Euro nicht zu hoch gegriffen. Er hatte nämlich auf einer großen Auktion in Stuttgart einen jungen Mann kennengelernt, der derlei Taschen in Lautsprecher umbaut. Das wäre doch auch was für die kleine Ledertasche.

Eine alte Tasche wurde zum Lautsprecher. Foto: Screenshot ZDF

Gesagt, getan. Wolfgang traf sich mit dem Herrn namens Dominik, lieferte seine Tasche ab und ließ sie zu einem kleinen Bluetooth-Lautsprecher umbauen. Eine tolle Idee, vor allem für Leute, die ihre Boxen gerne mit in die Natur nehmen und ein stilvolles Trageerlebnis wünschen.

Enormer Preisanstieg

Doch das hatte seinen Preis. Mehrere Stunden Arbeit mussten in die Tasche investiert werden, dazu kam der Preis für das Material. Und so hatte sich beim Kassensturz einiges angesammelt, wie Wolfgang Pauritsch in der „Bares für Rares“-Sondersendung „Händlerstücke“ vorrechnete.

„Ich habe für diese antike Tasche 200 Euro im Einkauf bezahlt. Der Jonathan und der Dominik stellen mir jetzt 1.800 Euro in Rechnung, weil ich ja die Tasche selber gebracht habe und weil ich selber mitgearbeitet habe. Das heißt, im Endeffekt habe ich jetzt 2.000 Euro gesetzt und für circa 3.000 Euro werde ich dieses Exemplar jetzt weiterverkaufen.“