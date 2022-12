Loriot: Das Geheimnis hinter Vicco von Bülows Künstlernamen

Er zählte hierzulande zu den bekanntesten Regisseuren und Humoristen: Vicco von Bülows (alias Loriot) Filme und Cartoons zählen heutzutage zu den Klassikern. Besonders der Weihnachtsfilm „Weihnachten bei Hoppenstedts“ ist bei vielen Menschen über die Feiertage absolutes Pflichtprogramm.

Was nur wenige wissen: Loriot stammt aus einer adligen Familie. Die von Bülows sind ein altes, mecklenburgisches Adelsgeschlecht, das über eine 850-jährige Geschichte verfügt. Neben Generälen und hohen Tieren in der Kirche brachte die Familie sogar der Reichskanzler des Deutschen Kaiserreiches hervor. Doch hinter dem Namen steckt noch mehr.

Loriot: DAS ist das Geheimnis hinter dem Pseudonym

Der Name Loriot leitet sich aus dem Französischen ab. Es bedeutet übersetzt Pirol, welches das Tier auf dem Familienwappen von Vicco von Bülow zeigt. Der kleine Vogel lieferte demnach die Inspiration für den Künstlername des bekannten Humoristen.

Loriot wird hierzulande im TV gezeigt

Für alle Fans des Klassikers „Weihnachten bei Hoppenstedts“ gibt es gute Nachrichten: Zahlreiche Sender zeigen den Film über die Feiertage. So läuft er an Heiligabend um 15.05 Uhr beispielsweise in der ARD. Am ersten Weihnachtstag kann man den Weihnachtsfilm um 14.10 Uhr im Bayrischen Rundfunk sehen.

