Lola Weippert: Panik auf dem Campingplatz! „Gefährliche Situation mit Männern“

Lola Weippert ist ein wahrer Sonnenschein. Die Moderatorin zeigt sich stets optimistisch und steckt ihre Fans mit ihrer guten Laune an. Die Karriere der 29-Jährigen begann beim Radio, seitdem moderierte sie Formate wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“.

Auch als Influencerin macht Lola eine gute Figur. 771.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil der Moderatorin, auf dem sie Einblicke in ihren Alltag gibt. Momentan reist der Fernsehstar mit einem Camper um die Welt. Doch bei einer unschönen Erfahrung, die sie nun in Frankreich machte, gefriert einem das Blut in den Adern.

Lola Weippert in gefährlicher Situation

Lola Weippert hat eine Entscheidung getroffen. Die Moderatorin möchte mit einem Camper um die Welt reisen. Auf ihrem Instagram-Profil schreibt sie: „Die Weltreise ist alles andere als langfristig geplant, es ist eher eine Hauruck-Aktion, nachdem mir das Leben gezeigt hat, wie endlich es doch sein kann und dass unsere Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist.“ An ihrer Seite: Ein Unbekannter, den ihre Instagram-Follower immer nur im Hintergrund zu Gesicht bekommen.

Der erste Stopp der Reise war Sachsen-Anhalt, danach ging es weiter nach Frankreich. Doch bereits am zweiten Tag des Trips kommt es zu einer gefährlich Situation. In ihrem „Weltreise-Tagebuch“ auf Instagram berichtet Lola: „Liebes Weltreisetagebuch, ein Glück haben wir auf unser Bauchgefühl gehört und sind morgens um vier Uhr von dem Parkplatz gestürmt. Und das ist der einzige Nachteil, den ich bislang feststellen kann: Man fühlt sich nie zu 100% sicher und ich hatte in Frankreich letztes Jahr auch schon so eine gefährliche Situation mit Männern, die uns einfach nicht in Ruhe lassen wollten, dass wir heute Morgen um 4 Uhr mit Messern, Pfefferspray, hohem Puls und Angst entschieden haben: Wir gehen.“

Mehrere zwielichtige Gestalten sind um den Camper der Moderatorin geschlichen. Lediglich die Flucht von dem Parkplatz mitten in der Nacht blieb als Option. Weiter schreibt Lola Weippert: „Und jetzt sind wir übermüdet wieder an dem Parkplatz, aber die Typen sind weg, es ist hell und wir fühlen uns sicherer. All eure Nachrichten zu lesen macht mir ehrlich gesagt etwas Sorge und ich finde es so traurig, wie manche Menschen drauf sind.“ So hatte sich die Moderatorin den Start ihrer Weltreise garantiert nicht vorgestellt.

Doch Lola Weippert lässt sich trotz der gruseligen Situation den Spaß nicht verderben. Am nächsten Tag geht es weiter in den Süden Frankreichs. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Moderatorin von nun an voll und ganz entspannen kann.