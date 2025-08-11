„Sommerurlaub hatte ich mir anders vorgestellt“: RTL-Star landet im Krankenhaus

Sonne, Strand, Cocktails? Pustekuchen! Für RTL-Star Lola Weippert (28) endete der geplante Traumurlaub im Krankenhausbett.

Auf Instagram schockte die TV-Moderatorin ihre Fans mit einem Foto: Mundschutz im Gesicht, Zugang im Arm, blass und erschöpft. Dazu schreibt sie knapp: „Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt.“

RTL-Star meldet sich aus dem Krankenhaus

In einem kurzen Video liefert Lola weitere Einblicke. „Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 20 cm langer Spritze in der Wirbelsäule“, sagt sie. Mehr Infos gibt es erstmal nicht. Nur so viel verrät sie: „Drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf.“

+++ Auch für dich spannend: Lola Weippert spricht Klartext – „Ganz sicher nicht zum Anfassen“ +++

Kurz darauf schüttelt sie den Kopf, hebt aber den Daumen. Ihre klare Botschaft an die Fans: „Passt auf euch auf, ohne Gesundheit ist alles nichts!“ Gesundheitsdrama mit Vorgeschichte Es ist nicht das erste Mal, dass Lola ihre Community mit Gesundheits-News in Sorge versetzt.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 die erste Schockmeldung: Ein Tumor in ihrer Brust, zum Glück gutartig. Im März 2025 der nächste Tiefschlag: Endometriose. „Eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt“, erklärte sie damals.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Nun also der Krankenhaus-Alarm mitten in der Urlaubszeit. Die Fans hoffen, dass es sich dabei nicht um eine weitere schwere Diagnose handelt. Unter ihrem Post sammeln sich schnell Hunderte Genesungswünsche.