Lola Weippert lüftet das Geheimnis um ihren Krankenhaus-Aufenthalt: „Kann lebensbedrohlich sein“

Wochenlang war es still um Lola Weippert – nun hat die Moderatorin offenbart, wie ernst ihre Lage wirklich war. Sie litt an einer Hirnhautentzündung und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Drei Wochen lang war sie komplett außer Gefecht gesetzt.

„Hallo, zurück nach 3 Wochen Zwangspause“, erklärte sie jetzt auf Instagram. „Ich hatte eine Meningitis, das ist eine Hirnhautentzündung, die leider lebensbedrohlich sein kann und deswegen musste ich mich komplett rausnehmen.“ Erst jetzt wird klar, warum sich die Fans seit Wochen große Sorgen machten.

Wochenlange Sorge um Moderatorin Lola Weippert

Schon seit dem 10. August fragten sich viele Follower, was mit der 28-Jährigen los sei. Damals postete Lola ein Foto aus dem Krankenhaus, mit Maske im Bett, dazu schrieb sie: „Mit 10 cm langer Spritze in der Wirbelsäule, drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf.“ Warum sie dort lag, verriet sie damals jedoch noch nicht.

+++ ARD-Datingshow mit Lola Weippert: Jetzt ist es offiziell! +++

Nun gibt sie in einem Instagram-Beitrag die langersehnte Antwort: Drei Wochen lang kämpfte sie mit der Erkrankung. „Ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich wieder gesund bin. Ich hatte teilweise beschissene Werte und richtig Schiss, weil man nicht weiß, wie der Körper das packt“, gesteht Lola offen.

Dank an die Fans – und Pocher stichelt

Mittlerweile fühlt sich die Moderatorin wieder besser: „Ich habe mir genug Zeit genommen, um mich vollständig auszukurieren und fühle mich jetzt wieder bereit, mit euch durchzustarten. Danke, dass ihr die letzten Wochen so viel an mich gedacht und mir geschrieben habt, ihr habt mir so viel Kraft gegeben!“

Doch nicht alle reagierten mit Empathie. Comedian Oliver Pocher repostete den Beitrag und schrieb süffisant: „Wenn Du es trotz ‚Hirnhautentzündung‘ noch schaffst, inspirierende Worte und Musik zu finden, dann ist Lola wieder da!“ Besonders pikant: Er setzte das Wort Hirnhautentzündung sogar in Anführungsstriche.

Trotz solcher Seitenhiebe schaut Lola nach vorn. Schon ab dem 29. August ist sie wieder beruflich zu sehen – als Liebes-Engel in der ARD-Mediathek. In „City of Love“ begleitet sie Singles bei Blind Dates in Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart. Nach drei harten Wochen können die Fans ihre Lola dann endlich wieder auf den TV-Bildschirmen begrüßen – zwar vorgedreht, aber sicherlich wird sie auch bald wieder für kommende Projekte vor der Kamera stehen können.