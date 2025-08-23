ARD-Datingshow mit Lola Weippert: Jetzt ist es offiziell!

Lola Weippert verlässt nach vier Jahren „Temptation Island“. Die Moderatorin, die durch Janin Ullmann ersetzt wird, stellt sich neuen Herausforderungen.

„Bild“ berichtete von Problemen hinter den Kulissen, doch davon zeigte sich in Weipperts Abschiedsstatement nichts. Sie bedankte sich emotional bei ihren Fans und sprach davon, sich „neuen Shows und Projekten“ widmen zu wollen.

ARD lockt mit neuem Dating-Format

Dem Dating-TV bleibt die Moderatorin treu. Für die ARD moderiert sie ab August 2025 die Show „City of Love“. In dem Format erkunden Singles deutsche Städte wie Freiburg oder Frankfurt per Rikscha und müssen gemeinsame Challenges meistern. Romantische Orte und die lokale Kultur sollen dabei für Funken sorgen.

++ auch für dich interessant: ARD-Star will zu „Let’s Dance“: „Um zu zeigen: ‚Die kann es noch‘“ ++

Lola Weippert begleitet die Dates als digitaler „Liebes-Amor“. Sie unterstützt die Kandidaten und Kandidatinnen per Tablet und sorgt für fließende Gespräche. Am Ende jeder Episode entscheiden die Teilnehmer:innen, ob sie sich wiedersehen möchten.

Die ARD hebt „unerwartete Challenges“ und die einmalige Kombination aus Stadterkundung und Dating in ihren Ankündigungen hervor.

Der Sender setzt auf Streaming statt Free-TV

Die ARD stellt alle vier Folgen von „City of Love“ ab dem 29. August 2025 in der Mediathek bereit. Eine TV-Ausstrahlung ist aktuell nicht geplant. Weippert selbst beschreibt das Format als Neuheit: „Es gab noch nie diese Symbiose aus: Ich kann mich in einen Menschen und in eine Stadt verlieben.“

Das Konzept des Formats, das Singles und Städte vereint, soll der ARD frische Akzente im Bereich Dating-TV setzen. Weippert freut sich sichtlich über ihren neuen Job. Fans können gespannt sein, wie sich diese „Symbiose“ zwischen Stadterkundung und Liebesfindung umsetzt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.