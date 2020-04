„Llambis Tanzduell“ (RTL): Trainingsabbruch! Schock im Senegal

Joachim Llambi ist seit mittlerweile 13 Staffeln Chefjuror bei „Let’s Dance“. In der RTL-Sendung kritisiert der Wertungsrichter in erster Linie die Promis. Doch das ändert sich nun.

Denn für „Llambis Tanzduell“ (RTL) schickt Joachim Llambi einige Profitänzer in fremde Länder. Dort müssen sie einen neuen Tanz lernen – und präsentieren.

„Llambis Tanzduell“ (RTL): Trainingsabbruch im Senegal

In der aktuellen Folge treten Kathrin Menzinger und Oana Nechiti gegeneinander an. Joachim Llambi schickt die beiden Tänzerinnen in den Senegal, wo sie sich an einer ausdrucksstarken Hochzeitschoreografie probieren sollen.

Doch das Klima in der senegalesischen Wüste macht den Kandidatinnen zu schaffen. Bei mehr als 30 Grad müssen sie stundenlang tanzen. „Mir ist es echt schwergefallen, mich zu konzentrieren“, erzählt Menzinger. „Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt.“

---------------------------------

Das ist Joachim Llambi:

geboren am 18. Juli 1964 in Duisburg

besitzt die spanische Staatangehörigkeit

war als Börsenmakler an der Frankfurter Börse tätig

erst professioneller Turniertänzer, später Wertungsrichter

seit 2006 sitzt Joachim Llambi in der Jury von „Let's Dance“

--------------------------------

Dann der Schock: Die krasse Hitze führt zum Trainingsabbruch!

Die Kandidatinnen im Senegal. Foto: TVNOW

------------------------

------------------------

Training geht weiter

Glücklicherweise können Menzinger und Nechiti das Training später am Tag wieder aufnehmen. Ihr senegalesischer Trainer bringt die beiden aus der Wüste zurück in die Stadt – und im Schatten tanzt es sich gleich besser. (nr)

Die ganze Folge von „Llambis Tanzduell“ kannst du bei TVNOW sehen.