Lisha Savage privat: „Promis unter Palmen“-Kandidatin wurde wegen Schlägerei verurteilt – SIE soll der Grund für ihre Wut sein

Bei ihren Teilnahmen im Reality-TV hat Lisha Savage schon einige Male über die Stränge geschlagen. Ihre Wutausbrüche haben mittlerweile Legenden-Status. Egal ob gegen andere TV-Kandidaten oder den eigenen Partner – ihrer Wut lässt Lisha Savage freien Lauf. Auch was Meinungsverschiedenheiten angeht, ist Lisha Savage immer im vollen Einsatz. Ob Lisha Savage bei „Promis unter Palmen“ auf Sat1 nun ihre private Seite zeigt?

Spätestens seit dem „Sommerhaus der Stars“ ist klar, dass die „Fick dich ich bin Krebs“-Kandidatin Lisha Savage auch eine emotionale und verletzliche Seite hat. In ihrem Leben musste sich die 38-jährige Lisha Savage einer großen Hürde stellen. Was hinter der Influencerin steckt und wie sie privat tickt, verraten wir dir.

Lisha und Lou Savage: DAS ist über ihr privates Leben bekannt

Lisha Savage wurde an der Seite von Lou über Youtube bekannt, sie kommen beide aus Berlin und führen privat eine Ehe. Wie genau sich Lisha und Lou Savage kennenlernten, ist nicht bekannt – dafür aber eine Menge mehr. Lisha Savage wurde am 23. Juni 1986 in Berlin geboren und hat türkisch-portugiesische Wurzeln, Lous Wurzeln liegen in der Türkei und Kurdistan. Der echte Name von Lisha Savage ist nicht bekannt. Öffentlich nennt sich das Couple „Lisha&Lou aka. Mr.&Mrs. Savage“ auf Instagram, wo sie 700.000 Follower haben. Lisha und Lou Savage sind seit 2014 auf Social Media aktiv, wo sie alles über ihren privaten Lifestyle, Fitness und Beauty teilen. Auch im Reality-TV sind sie als Couple schon mehrmals aufgetreten. Das Vermögen von Lisha und Lou Savage ist nicht bekannt.

+++ Janina Youssefian privat: DAS ist der Mann an ihrer Seite +++

Lisha Savage ist seit dem Jahr 2010 mit ihrem Partner Lou zusammen, etwas später folgte der Start als Youtuberin. Kein Wunder, dass nach dem Erfolg der Influencerin auch die Hochzeit von Lou und Lisha Savage nicht privat blieb. Nach der standesamtlichen Hochzeit im Jahr 2018 teilten Lisha und Lou Savage viele Bilder. Eigentlich sollte im Sommer 2021 dann die Hochzeitsfeier stattfinden, aber wegen Corona mussten Lisha und Lou ihre Pläne canceln. Doch schon ein knappes Jahr später gaben sich Lisha und Lou in ihrer Wahl-Heimat Mallorca nach der gemeinsamen Auswanderung feierlich das Ja-Wort. Kinder haben Lisha und Lou Savage privat nicht, dafür aber zwei andere „Babys“, ihre Chihuahuas „Lennox“ und „Rolex“. Außerdem kümmern sich Lisha und Lou Savage privat um Straßenkatzen.

Lisha und Lou Savage sind seit 2018 verheiratet. Foto: imago images/APP-Photo

Lisha Savage privat: Mit Schlägereien kam sie nicht ungestraft davon

Im TV ist Kandidatin Lisha Savage für ihre Beleidigungen bekannt. Sätze wie „Du bist eine Ratte“ oder „Das ist aber auch eine Nase, die man echt gut brechen könnte“ verteilt die Youtuberin regelmäßig an andere. Als Lisha Savage und Lou im Jahr 2020 auf RTL beim „Sommerhaus der Stars“ antraten, legte sich die TV-Kandidatin mit einigen anderen Bewohnern an. In der Sendung belegte das Paar den dritten Platz. Wegen ihrer Wutausbrüche zeigte sich Lisha Savage in der Wiedersehensshow einsichtig. Doch damit war noch nicht genug. Im Jahr 2023 musste sich Lisha Savage beim „Promi-Büßen“ auf ProSieben nochmal für ihre Wutausbrüche in der „Stunde der Schande“ bei Olivia Jones verantworten. Dort gab die Influencerin sogar zu, dass sie die Fäuste erhoben hätte, wären keine Kameras dabei gewesen.

+++ Claudia Obert privat: Freund der Millionärin nur für Sex da +++

Im Interview mit RTL verriet Lisha Savage, dass ihre Wutausbrüche im TV nicht die ersten Begegnungen mit Gewalt sind: „Ich war früher wirklich in Schlägereien verwickelt und das nicht selten.“ Die Höchststrafe, die Lisha Savage bisher bekam, ist eine 10 Monate lange Haft auf Bewährung. Wer an den Wutausbrüchen angeblich Schuld haben soll? Beim „Promi-Büßen“ gab Lisha Savage unter Tränen bekannt, früher von ihrer Mutter verlassen worden zu sein – daher stamme auch all ihre Wut.

Privat rutschte Lisha Savage in eine Essstörung – mit schlimmen Folgen

Im Januar 2023 machte Lisha Savage öffentlich, dass sie privat an einer Essstörung leidet. Auf Instagram dokumentierte die Influencerin die Verwandlung ihres Körpers. Innerhalb kurzer Zeit hat Lisha Savage über 20 Kilo abgenommen, ihr niedrigstes Gewicht lag bei einer Größe von 170 cm bei 51 Kilo. Früher hatte Lisha Savage 76,8 Kilo gewogen. Während dieser Zeit verlor Lisha Savage sogar so viel Volumen am Po, dass sie ihn sich beim Beauty-Doc straffen, also verkleinern, ließ. Doch auf einem gesunden Weg ist es nach eigenen Angaben nicht zu der Gewichtsabnahme gekommen – Lisha Savage machte eine Diät mit Obst und Appetithemmern, wegen denen sie regelmäßig Panikattacken bekam. Laut „Focus“ soll der Auslöser für die Magersucht in der Brautkleid-Anprobe liegen – als der Po von Lisha Savage nicht in ihr Traumkleid passte, nahm sie sich vor, Gewicht zu verlieren.

Auch verriet Lisha Savage, dass das Thema Übergewicht bei ihrer Mutter und Schwester früher eine große Rolle gespielt habe. Als Kind habe sie deswegen „immer nur Diäten mitbekommen“, mit acht oder neun Jahren folgte ihre erste eigene Diät. „Oh Gott, du darfst niemals dick werden!“ – diesen Gedanken hatte Lisha Savage immer im Kopf. Der Weckruf soll dann ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, wie die Youtuberin berichtete: „Ich saß mit Lou oben im Bett und auf einmal zog sich um mich herum alles zu. So, als würde mir jemand ein Korsett umschnüren. Dann ging ein Brennen in meinen Hals, in den linken Arm, und ich dachte mir: Okay, du stirbst jetzt. Das ist ein Herzinfarkt. Das sind deine letzten Sekunden und das ist jetzt der Dank dafür, dass du deinen Körper so viele Monate so gequält hast.“ Zwar handelte es sich nicht um einen Herzinfarkt, sondern eine Gallenkolik, doch scheint der Vorfall trotzdem etwas ausgelöst zu haben. Mittlerweile bringt Lisha Savage ihr Traumgewicht von 56 Kilo auf die Wage.

Welche Hürden es im Leben von Lisha Savage privat gibt, weißt du jetzt. Wie steht es aber um die anderen Kandidaten bei „Promis unter Palmen“? Wie Nikola Glumac privat tickt, verraten wir dir hier.

Anmerkung der Redaktion: Essstörung

Eine Essstörung kann schwerwiegende Folgen für deine Gesundheit haben. Wer unter seinem Körper-Selbstbild leidet, zu destruktivem Essverhalten neigt oder Angst vor dem eigenen Gewicht hat oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.