Lisa Straube: Mats-Hummels-Flirt im Brautkleid – Rätsel um Drake gelöst

Huch, das ging jetzt aber schnell. Vor wenigen Wochen wurde noch ausgiebig über einen Flirt zwischen Lisa Straube und BVB-Star Mats Hummels diskutiert.

Jetzt sehen wir die Dortmunderin plötzlich in einem weißen Brautkleid bei Instagram. Neben ihr: Niemand Geringeres als US-Megastar Drake. Glücklich strahlt Lisa Straube den Rapper an, scheint sich bestens mit ihm zu verstehen.

Lisa Straube: Das steckt hinter den Gerüchten um Superstar Drake

Und auch bei Instagram heizt die 22-Jährige die Gerüchte an. „Just married“ schreibt Straube zu den Bildern mit Drake. Ob da was dran ist? Wohl eher nicht. Zufälligerweise bringt Drake nämlich am Freitag (17. Juni 2022) sein neues Album „Honestly, Nevermind“ auf den Markt.

Das ist US-Superstar Drake:

Drake wurde am 24. Oktober 1986 in Kanada geboren

Er gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt

Am 17. Juni brachte Drake überraschend sein neues Album „Honestly, Nevermind“ auf den Markt

Und auch das Bild, das Drake und Lisa Straube an der reich gedeckten Hochzeitstafel zeigt, wirkt eher wie der Screenshot aus einem Musikvideo, als ein professionelles Hochzeitsbild.

So war es dann auch. Der Ausschnitt stammt nämlich aus Drakes neuester Single „Falling back“. Lisa spielt darin eine von diversen Bräuten, die dem Superstar das Ja-Wort geben.

Lisa Straube: Auftritt im neuen Video von Superstar Drake

Auch wenn es also keine richtige Ehe war, die Lisa Straube einging, allein schon im Video des US-Superstars mitzuspielen, ist eine große Sache. Das zeigen auch die Kommentare unter den Instagrambildern der 22-Jährigen.

„Wooow, so atemberaubend“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ein weiterer Fan ergänzt: „Du bist nicht nur Hammer. Du bist der ganze Werkzeugkasten.“ Das dürfte jetzt wohl auch Drake wissen.

