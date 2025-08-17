Lisa und Thomas Müller leben getrennt – „Macht jetzt keinen Sinn“

Seit Jahren zählen Thomas und Lisa Müller zu den bekanntesten Paaren im deutschen Sport. Er Fußballprofi, sie erfolgreiche Dressurreiterin. Nun sorgt eine neue Entwicklung für Aufsehen. Denn das Ehepaar lebt derzeit getrennt.

Thomas Müller hat nach seinem Abschied vom FC Bayern einen überraschenden Schritt gewagt. Der Weltmeister wechselte nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps. Dort bereitet er sich auf eine neue Herausforderung vor. Doch während der Fußballer bereits in einer Wohnung mitten in Vancouver lebt, bleibt Lisa Müller in Deutschland. Dieser Umstand hat aber nichts mit den Trennungsgerüchten zu tun, die immer wieder um das Paar kursieren.

Ein neues Leben ohne Lisa Müller

Der Ex-Bayern-Star hat sich in der Innenstadt von Vancouver eingerichtet. Die Wohnung liegt direkt am Stadion seines neuen Vereins. „Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen“, sagte Thomas Müller der „Bild“.

Die Entscheidung, dass Lisa Müller nicht mit nach Kanada geht, sei bewusst gefallen. „Lisa ist auch mitten in der Saison beim Dressurreiten. Es würde jetzt keinen Sinn machen, da große Umzüge zu planen“, erklärte der 34-Jährige weiter. Für beide steht der Sport an erster Stelle.

Getrennte Wege – zumindest vorerst

Damit lebt Thomas Müller aktuell weit entfernt von Lisa Müller und vom vertrauten Alltag auf „Gut Wettlkam“ in Oberbayern. Statt Landluft prägt nun das städtische Hochhausleben seinen Alltag. Den Stadionblick beschreibt er mit einem Seitenhieb auf den Lokalrivalen TSV 1860 München: „In der Farbe Blau, aber trotzdem schön.“

An Unterstützung im Haushalt fehlt es ihm nicht. Der Fußballer betont, dass er auch alleine staubsaugen und kochen kann. Damit stellt er klar, dass er auch ohne Lisa Müller in Vancouver zurechtkommt. Während er diesen Weg in Übersee geht, konzentriert sich Lisa Müller in Deutschland weiterhin auf ihre Karriere im Dressurreiten. Beide haben für die kommenden Monate klare Prioritäten gesetzt. Das Paar lebt zwar getrennt, aber die Entscheidung ist durchdacht und von gegenseitigem Verständnis geprägt.