„Lindenstraße“-Urgestein Ludwig Haas ist tot – Schauspieler stirbt wenige Stunden nach Herz-OP

Er war von der ersten Stunde an dabei. Treue „Lindenstraße“-Zuschauer kennen ihn noch als Dr. Ludwig Dressler. Jetzt ist Ludwig Haas tot.

Der Schauspieler ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Nun spricht seine Frau erstmals über den tragischen Tod des „Lindenstraße“-Stars.

„Lindenstraße“-Star spielte sechsmal Adolf Hitler – „Dachten, sie hätte Bilder des echten geschickt“

35 Jahre lang spielte Ludwig Haas die Rolle des Allgemeinmediziners in der „Lindenstraße“. Zunächst führte er eine eigene Praxis, im Jahr 1998 folgte schließlich der Ruhestand für den TV-Arzt. Doch der Schauspieler war noch bis März 2020, als die ARD-Produktion schließlich eingestampft wurde, in der Serie zu sehen. Die „Lindenstraße“ ohne Ludwig Haas? Das wäre unvorstellbar gewesen.

Ludwig Haas wurde in der „Lindenstraße“ als Dr. Ludwig Dressler bekannt. Foto: IMAGO / United Archives

Aber auch in der internationalen Filmbranche machte sich der Mann aus Eutin (Schleswig-Holstein) einen Namen. In „Gesprengte Ketten – Die Rache der Gefangenen“ schlüpfte er 1988 in die Rolle von Adolf Hilter. Und das nicht zum letzten Mal: In insgesamt sechs verschiedenen Filmen verkörperte Ludwig Haas den Diktator des Deutschen Reiches.

„Meine Frau hat mal Fotos von mir in der Rolle an eine Agentur geschickt. Die dachten, sie hätte versehentlich Bilder des echten Hitler geschickt, und baten um die 'richtigen' Fotos“, erzählte Ludwig Haas im März 2019 im „Senioren Ratgeber“-Interview.

„Lindenstraße“-Star Ludwig Haas bekam Stent gesetzt – kurz darauf starb er

Im Gespräch mit „Das neue Blatt“ sprach seine Ehefrau Marianne Simon-Haas nun erstmals über den Tod des Schauspielers. Wenige Stunden vor seinem letzten Atemzug soll er sich noch einer Herz-OP unterzogen haben.

Ludwig Haas mit seiner Frau Marianne im November 2015. Foto: IMAGO / Sabine Gudath

„Ludwig verspürte Druck in der Brust. Die Ärzte setzten ihm einen Stent ein. Ein paar Stunden nach dem Eingriff ging es ihm plötzlich schlechter. Nachts um drei starb er“, berichtete Marianne, mit der Haas eine gemeinsame Tochter hat.

Das Paar lebte zuletzt in Neumünster (Schleswig-Holstein) und in Sant Elm auf Mallorca.

Ludwig Haas soll laut „Bild“ im Kreise seiner engsten Familie in der Ostsee bestattet worden sein.