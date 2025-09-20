Pfändung auf der Wiesn! Dschungelcamp-Star Lilly Becker eiskalt erwischt

Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker, sollte auf dem Oktoberfest in München das erste Fass Bier anstechen. Doch bevor sie dazu kam, erschien ein Gerichtsvollzieher.

Lilly Becker schuldete Axel Springer Geld. Es ging um einen fünfstelligen Betrag. Die Zwangsvollstreckung erfolgte, weil sie trotz Mahnungen nicht zahlte.

Dschungelcamp-Star Lilly Becker fand sofort eine Lösung

Polizisten erschienen in der Wildstuben und taten so, als würden sie etwas kontrollieren. Sie setzten sich in die Nähe von Lilly Becker. Ihre Managerin diskutierte mit einem Mann. Kurz darauf verließ Lilly mit ihrer Managerin das Zelt.

Draußen gab es weitere Gespräche mit anderen Personen. Becker und ihre Managerin wurden zu einem Gerichtsvollzieher geführt. „Ich habe bezahlt“, sagte Becker auf Bild-Anfrage.

Lilly musste ein Dokument des Gerichtsvollziehers unterschreiben. Wie viel sie bezahlt hat, wollte sie nicht sagen. Ihre Managerin behauptete: „Sie hat alles bezahlt. Per Echtzeit-Überweisung.“ Trotz des Pfändungsschocks zapfte sie das Fass an. Sie brauchte sechs Schläge. Vorher hatte sie gesagt: „Heidi Klum hat vier gebraucht. Ich hoffe, ich schaffe zwei.“

Sie behielt die Contenance

Trotz der Turbulenzen konnte Lilly Becker ihren Auftritt absolvieren. Die Ereignisse zeigen, dass auch ein Dschungelcamp-Star mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Der Vorfall wirft die Frage auf, wie prominent man sein kann, wenn man im Dschungelcamp war und gleichzeitig Schulden hat.

Die Situation rund um Lilly Becker erinnert fast an ein Dschungelcamp. Statt Kakerlaken gab es Gerichtsvollzieher. Statt Ekelprüfungen gab es die Zwangsvollstreckung. Am Ende konnte sie das Fass doch noch anstechen. Ihre Managerin versicherte aber, dass Lilly Becker das Geld bezahlt hat.

