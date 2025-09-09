Lilly Becker: Dschungelcamp-Siegerin überrascht mit Playboy-Cover – Fans rasten aus

Erst Krone, jetzt Korsage. Lilly Becker (48) zeigt nach ihrem Triumph im RTL-Dschungelcamp 2025, dass sie nicht nur tough ist, sondern auch verdammt sexy. Die frisch gekürte Dschungelkönigin ziert die Oktober-Ausgabe des deutschen Playboy. Damit zieht sie alle Blicke auf sich.

Im schwarzen Spitzen-Set, tiefer Ausschnitt, lasziver Blick, zeigt Lilly, dass sie es immer noch draufhat. Schließlich ist Sinnlichkeit keine Altersfrage. Der Playboy selbst schwärmt auf Instagram: „Wir sind verliebt in Lilly. Mit ihrem Sieg beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp gewann Lilly Becker die Herzen von Millionen TV-Zuschauern, mit dem Auftritt unserer neuen Ausgabe erobert sie alle anderen.“

Dschungelkönigin Lilly Becker erobert den Playboy

Auch ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen. Selbst Stars wie Sylvie Meis (47), Danni Büchner (47) oder Anna-Carina Woitschak (32) lassen es sich nicht nehmen, unter dem Instagram-Beitrag zu kommentieren. Likes und Herzchen prasseln nur so auf die Niederländerin ein. Unter anderem heißt es:

„Fast 50 – und trotzdem strahlst du alle Jüngeren locker aus. Ein Beweis, dass Stil und Selbstbewusstsein nie altern.“

„Ich habe so gehofft, Lilly mal im Playboy zu sehen – jetzt wird es endlich Wirklichkeit.“

„Sehr schön, darauf hat die Männerwelt schon lange gewartet.“

„Das Heft hole ich mir nur wegen Lilly.“

„Eine super intelligente, wunderschöne Frau mit viel Humor. Genau die Richtige für den Playboy. Herzlichen Glückwunsch zum Cover!“

Lilly, die mit bürgerlichem Namen Sharlely Kerssenberg heißt, ist längst kein unbeschriebenes Blatt. Als Ex-Frau von Tennis-Ikone Boris Becker stand sie schon jahrelang im Rampenlicht. Doch jetzt schreibt sie ihre eigene Erfolgsstory.

Im Januar machte sie das Dschungelcamp zu ihrem Königreich. Mit Humor, Ehrlichkeit und einer Portion Kampfgeist gewann sie nicht nur die Krone, sondern auch Sympathien quer durchs Land.

Nebenbei nutzt das Model ihre Reichweite, um über Frauenrechte und Selbstbestimmung zu sprechen. „Empowerment“ ist ihr Schlagwort, und sie lebt es vor.