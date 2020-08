Lilly Becker nackt – SO hast du die Ex von Boris Becker noch nie gesehen

Wow! Jetzt meint es Lilly Becker ernst. Offenbar will sie Ex-Mann Boris zeigen, was er verpasst. Die neusten Fotos der Niederländerin sind absolut heiß.

In ihrer Instagram-Story teilte Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker und Mutter des gemeinsamen Sohnes Amadeus wirklich alles.

Lilly Becker: Heiße Badewannenfotos bei Insta

Splitterfasernackt zeigt sich Lilly Becker im Netz. Foto: lillybeckerofficial/Instagram

Komplett nackt sitzt Lilly Becker auf dem Rand ihrer Badewanne, lässt ihre 125.000 Abonnenten ihren Rücken bewundern. Im Bild darauf ist Lilly Becker schon in der Badewanne, gibt den Blick auf ihre Brust und ein Herz-Tattoo frei. Der Rest des Körpers ist von Schaum umhüllt.

------------------

Das ist Lilly Becker:

Sharlely „Lilly“ Becker wurde am 25. Juni 1976 in Rotterdam geboren

Lilly Becker trat bereits in diversen TV-Formaten auf

Unter anderem „Promi Shopping Queen“, „Bin ich schlauer als...?“ und „Schlag den Star“

Von 2009 bis 2018 war Lilly mit Ey-Tennis-Superstar Boris Becker verheiratet

Boris hatte ihr bei „Wetten, dass..?“ einen Antrag gemacht

Die Trauung fand in St. Moritz statt

-----------------

Im Interview mit dieser Redaktion hatte Lilly Becker zuletzt verraten, wie sie es schafft, so top in Form zu sein. „Ich versuche, den ganzen Tag über aktiv zu sein, draußen laufen oder im Wald Fahrrad fahren zum Beispiel. Ich liebe die Natur. Und dann das Ganze kombiniert mit Yoga, Stretching und Meditation“, so die Ex von Wimbledon-Sieger Boris Becker.

+++ „Weil ich es kann“ – schießt Lilly Becker mit diesem freizügigen Foto gegen ihren Ex? +++

Lilly Becker ganz offen: „Ich bin zufrieden mit mir“

Lilly Becker. Foto: lillybeckerofficial/Instagram

Das dürfte auch das Geheimnis sein, warum Lilly Becker sich so freizügig präsentiert. „Außerdem akzeptiere ich mich und meinen Körper so, wie er ist. Ich bin zufrieden mit mir“, erklärt Lilly.

Derzeit ist die 44-Jährige im Urlaub, feiert auf Sardinien den Junggesellinnenabschied einer Freundin. Sie habe diesen Trip benötigt, schreibt Lilly bei Instagram. „Ich brauchte diesen Ausflug für meine Seele. Ich werde ihn nie vergessen.“

Im Interview mit dieser Redaktion verriet Lilly Becker, ihr Fitnessgeheimnis. Hier erfährst du es.