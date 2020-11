Lilly Becker überrascht im Fernsehen mit einer Aussage über ihre Beziehung zu Ex Boris Becker.

Lilly Becker zieht in TV-Show über Boris Becker her – krasse Aussage über ihre Beziehung

Zwischen Lilly Becker und ihrem Ex Boris Becker scheint es auch zwei Jahre nach der Trennung noch zu kriseln.

Während einer TV-Show gab Lilly Becker nun einen Einblick in das Verhältnis der einstigen Turteltauben und zog über ihren Ex her. Sogar von Hass sei die Rede.

Lilly Becker über „Hassliebe“ zu Boris Becker

Mit dieser krassen Aussage von Lilly Becker hat Moderatorin Laura Wontorra wohl nicht gerechnet, als sie das Model über Boris Becker ausfragte. Normalerweise hält sich die 44-Jährige lieber bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht.

Doch beim Kochen in der Vox-Show „Grill den Henssler“ überkamen Lilly Becker scheinbar die Gefühle. Als Laura Wontorra wissen wollte, ob man zwischen Boris Becker und seiner Ex von einer „Hassliebe“ sprechen könne, antwortete sie frech: „Es ist eine Liebe, unbedingt! Aber ab und zu ist es Hass!“

Lilly Becker bei „Grill den Henssler“. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

----------------------------

Das ist Lilly Becker:

Sharlely „Lilly“ Kerssenberg wurde am 25. Juni 1976 in Rotterdam geboren

Von 2009 bis 2018 war Lilly mit Ex-Tennis-Profi Boris Becker verheiratet

Lilly Becker trat bereits in diversen TV-Formaten auf – unter anderem bei „Promi Shopping Queen“, „Bin ich schlauer als...?“ und „Schlag den Star“

Boris Becker hatte ihr bei „Wetten, dass..?“ einen Antrag gemacht – die Trauung fand am 12. Juni 2009 in St. Moritz statt

Am 10. Februar 2010 kam ihr gemeinsamer Sohn Amadeus Benedict Edley Luis Becker zur Welt

Im Mai 2018 trennte sich das Paar

----------------------------

Lilly Becker ist bereit für einen neuen Partner

Doch der Liebeskummer scheint Lilly Becker nicht mehr zu beeinträchtigen. Sie gab zu, bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben zu sein. „Wir warten ab, bis 2020 vorbei ist, und dann kommt etwas Neues“, kündigte sie an.

Es wäre die erste Beziehung nach ihrem Liebes-Aus mit der Tennis-Legende. Noch ist Lilly Becker aber mit Boris verheiratet – dabei hat der schon wieder eine neue Frau an seiner Seite: die Risiko-Analystin Lilian de Carvalho Monteiro.

Lilly und Boris Becker waren rund neun Jahre lang ein Paar. Foto: imago images

----------------------------

----------------------------

Lilly Becker packt über Ehe-Krise mit Boris Becker aus

Lilly Becker war vor ihrer Ehe mit Boris Becker bereits einmal verheiratet. 2003 lernte sie den US-amerikanischen Rechtsanwalt Michael R. Bermann kennen, mit dem sie von 2003 bis 2008 verheiratet war.

Die Beziehung zum Tennisstar stellte Lilly Becker vor ganz neue Probleme. Warum ihr irgendwann nur noch der Alkohol als Lösung erschien, erfährst du hier.

Die „Grill den Henssler“-Folge mit Lilly Becker wird am Sonntag, den 8. November, um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt. Die ganze Folge findest du anschließend in der TVNOW-Mediathek.