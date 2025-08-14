Lidl reagiert auf „Linkin Park“-Sängerin! „Ist das echt?“

Es war eine Hitzeschlacht – und Emily Armstrong hatte das perfekte Outfit. Als „Linkin Park“ am Dienstag (1. Juli 2025) in Düsseldorf in der Merkur-Spiel-Arena auftrat, herrschten auch am späten Abend noch immer Temperaturen um die 30-Grad-Marke. Dementsprechend heiß war es auch im Inneren des mit 45.000 Menschen vollbesetzten Stadions.
Eine jedoch ließ sich auch von der Hitze nicht abhalten – „Linkin Park“-Frontfrau Emily Armstrong. Zunächst in kurzer Hose und Shirt, wechselte die 39-Jährige kurz vor dem Song „Two Faced“ doch noch mal das Outfit. Und siehe da: Es wurde farbenfroh.
„Linkin Park“-Sängerin im Lidl-Jogger
Emily hatte sich den Jogging-Anzug von Lidl geschnappt, war damit auf die Bühne getreten. Sang statt „Two faced. Caught in the middle“ sang sie die mittlerweile zum Running-Gag gewordene Zeile „Toothpaste bought in the lidl“. Klar, dass der Discounter das für sich zu nutzen wusste.
Am Tag nach dem Konzert teilte Lidl via Instagram ein Bild, das auf der einen Seite Emily Armstrong im Lidl-„Damen-Tracksuit“ zeigte, auf der anderen Seite eine recht versteinert dreinschauende junge Frau, ebenfalls in besagtem Jogginganzug gekleidet. Während auf der linken Seite „Linkin Park“ zu lesen war, stand über dem Lidl-Model „Ich im Park“.
Die Reaktionen der Fans jedenfalls schwankten zwischen Feierei und Unglaube. „Ist das echt? Hat sie das wirklich angezogen?“, fragte beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzte: „Ist das Bild wirklich authentisch?“
Und ob es das war, und so dürfte Lidl an diesem Abend doch einige Kundinnen dazugewonnen haben. Die L-Version des Outfits ist jedenfalls bereits ausverkauft. Und auch bei Instagram war die Freude groß. „Niemand sieht darin heißer aus. Das war so geil gestern“, schreibt beispielsweise eine „Linkin Park“-Anhängerin. Und ein anderer ergänzt: „Wie hart Emily dieses Outfit gerockt hat!“