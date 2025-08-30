Hochzeit von Leyla Lahouar – irre, in welchem Kleid sie „Ja“ sagt

Die Szenen wirken wie aus einem Märchen: An der Amalfiküste geben sich Leyla und Mike Heiter am Samstagabend (30. August) das Jawort – und alle Augen sind auf die Braut gerichtet. Ihre luxuriöse Hochzeitsfeier zieht schon jetzt große Aufmerksamkeit auf sich, die ersten Fotos der Traumzeremonie lassen auf Instagram die Herzen ihrer Fans höherschlagen.

Und Leyla wäre nicht Leyla, wenn sie nicht mit einer Überraschung an ihrer eigenen Hochzeit auftauchen würde.

Leyla Lahouar trägt 20-Kilo-Kleid

Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben! Nachdem Mike im Lamborghini vorfährt, wie „Bild“ im Liveticker der Hochzeit berichtet, rollt Leyla in einem Oldtimer heran und sorgt dafür, dass alle Augen auf sie gerichtet sind. In ihrem maßgeschneiderten, 20 Kilo schweren Brautkleid – ja, richtig gehörrt! – wirkt sie wie eine echte Prinzessin. Das bodenlange, trägerlose Kleid ist mit unzähligen Glitzer-Details und Perlen besetzt.

Eine lange Schleppe und ein weiter Reifrock machen den Look komplett – pompöser geht es kaum. Nur beim Aussteigen aus dem kleinen Wagen wird es knifflig. Die Braut hat sichtlich Mühe, ihr voluminöses Kleid in Szene zu setzen.

Leyla Lahouar sorgt für Überraschung

Als der Trauredner fragt: „Willst du Leyla an deiner Seite als deine Partnerin, deine beste Freundin, deine große Liebe für heute und alle Tage?“, sagt Mike sichtlich berührt: „Ja, ich will.“ Auch Leyla bejaht. Dann darf Mike seine Braut endlich küssen.

Doch das ist längst nicht alles. Ganz nach dem Motto „Mehr ist mehr“ wechselt Leyla später in Kleid Nummer zwei. Mit einer riesigen rosa Schleppe betritt sie erneut die Location. Das Paar lebt sichtbar seinen Traum und lässt Fans über Social Media an den Momenten teilhaben. Auch Gäste aus der Reality-TV-Welt teilen ihre Eindrücke auf Instagram.

Unter den Hochzeitsgästen befinden sich unter anderem Ex-„Monrose“-Sängerin Senna Gammour, „GZSZ“-Star Felix von Jascheroff, Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin Pia Tillmann, Realitystar Georgina Fleur, „Dschungelcamp“-Finalist Gigi Birofio und Influencer Twenty4tim.