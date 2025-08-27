Leyla Heiter lädt Weltstar zur Hochzeit ein – „No risk, no fun“

Am Samstag (30. August) ist es endlich so weit: Leyla und Mike Heiter werden live heiraten! Dabei wird die Hochzeit an der Amalfiküste alles andere als exklusiv werden. Neben den geladenen Gästen können auch ihre Fans per Livestream mit dabei sein, wenn sich das Dschungelcamp-Traumpaar das Ja-Wort gibt.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten Leyla Heiter und ihr Partner die Gästeliste für ihre große Feier. Neben zahlreichen Reality-Stars werden natürlich die engsten Freunde und Familienangehörige dabei sein. Doch wie es scheint, möchte die 29-Jährige nun noch einen großen Weltstar auf die Liste setzen.

Leyla Heiter lädt Weltstar ein

In einem TikTok-Video teilt Leyla Heiter nun, dass sie niemand Geringeren als Victoria Beckham zu ihrer Hochzeit mit Mike eingeladen hat. Die „Spice Girls“-Sängerin befindet sich zu diesem Zeitpunkt nämlich ebenfalls an der Amalfiküste. Grund genug für Leyla, ihr eine Nachricht zu schreiben.

+++ auch interessant für dich: Leyla & Mike Heiter veröffentlichen Gästeliste – einer hat Stress mit dem Gesetz +++

„Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, vielleicht wollen die einfach mal komplett crazy eine Hochzeit von Leuten besuchen, die sie nicht kennen“, erklärt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in dem von ihr veröffentlichten Video. „No risk, no fun“, fügt sie letztendlich noch mit einem Augenzwinkern hinzu.

+++ auch spannend: Leyla Heiter & Mike Heiter: DIESER Moment brachte die Gefühle zum Explodieren +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bislang gab es noch keine Antwort auf die Einladung. Bleibt abzuwarten, ob Victoria Beckham sich tatsächlich auf der Hochzeit von Leyla Heiter und ihrem Mike blicken lässt oder nicht vielleicht schon verplant ist. Die 29-Jährige zeigt sich zuversichtlich, dass der Weltstar vorbeikommen könnte.