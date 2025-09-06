Leyla Heiter teilt Video nach der Hochzeit – „Wer hätte das gedacht?“

Nach der standesamtlichen Trauung im Juli haben sich die Reality-TV-Stars Mike Heiter und Leyla Lahouar am Samstagabend (30. August) nun noch einmal in Italien das Jawort gegeben und das in traumhafter Kulisse an der Amalfiküste. Für das Paar schließt sich damit ein Kreis, der im australischen Dschungel begann: Dort lernten sich die beiden 2023 kennen, als sie gemeinsam im RTL-„Dschungelcamp“ mitmachten.

Passend dazu teilte Leyla nun auf Instagram ein emotionales Video.

Leyla Heiter teilt Video nach der Hochzeit

In dem Clip sind Szenen aus der Show zu sehen, in denen Leyla und Mike sich immer wieder zu einem kleinen Ritual hinreißen ließen, ihren persönlichen „Handcheck.“ Unter die Aufnahmen schreibt die Braut: „Handcheck vom Dschungel bis zur Trauung.“ Denn auch am Tag der Hochzeit griffen die beiden ihr Zeichen wieder auf. Diesmal als frisch vermähltes Ehepaar.

Viele Fans reagieren begeistert auf den Rückblick. „Das war mir damals schon klar, dass das so kommt“, kommentierte ein User. Ein anderer schrieb: „Das ist Liebe. Von Herzen alles Gute für euch.“ Und ein dritter schwärmte: „Das ist so mega, was ihr beide für eine Reise gemacht habt.“

Leyla blickt auf Höhen und Tiefen zurück

Leyla selbst blickt ebenfalls zurück: „Wir hatten so viele Höhen und Tiefen und wir haben alles gemeistert.“ Ihre gemeinsame Reise führte von der ersten Begegnung im Dschungel über die Verlobung im „Promi Big Brother“-Container bis hin zur großen Feier in Italien.

Für die Party am Abend tauschte Leyla übrigens ihr 20-Kilo-schweres, weißes Brautkleid gegen ein zweites Outfit: ein rosa Korsett mit einer pinkfarbenen Blütenschleppe.

Gefeiert wurde mit zahlreichen Freunden aus der Reality-Welt, darunter Georgina Fleur, Twenty4Tim oder „GZSZ“-Darsteller Felix von Jascheroff.