Leyla & Mike Heiter veröffentlichen Gästeliste – einer hat Stress mit dem Gesetz

Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Leyla und Mike Heiter laufen auf Hochtouren. Das Reality-Paar, das sich 2024 im RTL-Dschungelcamp kennenlernte, feiert am 30. August an der Amalfiküste. Knapp 150 Gäste sind eingeladen, darunter viele bekannte Gesichter aus der deutschen TV- und Influencer-Szene. In der neuen Folge der Bild-Doku-Soap „Die Heiters – jetzt wird geheiratet“ geben Leyla und Mike einen exklusiven Einblick in ihre Gästeliste.

Die Spannung steigt, denn es geht nicht nur um die romantische Location in Italien. Fans wollen vor allem wissen, welche prominenten Gäste dabei sein werden. Einige von ihnen begleiten das Paar schon seit Jahren im TV. Einer sorgt jedoch bereits im Vorfeld für Schlagzeilen – und das auch nicht das erste Mal.

Leyla und Mike Heiter: Gästeliste mit Überraschungen

Leyla Heiter zeigt sich in der Serie voller Vorfreude. Gemeinsam mit Mike geht sie die Einladungen durch. Klar ist: Freunde aus dem Reality-TV dürfen nicht fehlen. „Mikes guter Kumpel Paco Herb muss unbedingt dabei sein“, verrät Bild. Auch Schauspieler Felix von Jascheroff (42) reist mit seiner Freundin an.

Selbstverständlich dürfen Dschungelcamp-Stars ebenfalls nicht fehlen. Denn dort begann die Geschichte von Leyla und Mike Heiter. Daher sind auch Fabio Knez mit Darya Strelnikova auf der Liste, ebenso wie Influencer Twenty4Tim zusammen mit Mutter und Stiefvater. Mit Georgina Fleur kommt sogar eine ehemalige Dschungelkönigin (Sommer-Ausgabe 2024) nach Italien.

Ärger vor der Traumhochzeit

Für Aufsehen sorgt jedoch ein anderer Name. Gigi Birofio, seit Jahren enger Freund von Mike, geriet mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mal wieder in Schwierigkeiten. Vor kurzem war er mit TV-Kollege Yasin Mohammed in einen schweren Unfall verwickelt. Der Schaden beläuft sich auf rund 140.000 Euro. Beide blieben unverletzt, doch zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Brisant: Gigi war nicht angeschnallt. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung, überhöhter Geschwindigkeit und eines Verstoßes gegen die Anschnallpflicht. Ob sich die Angelegenheit noch vor der Traumhochzeit klären wird, bleibt fraglich.