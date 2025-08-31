Leyla Heiter meldet sich nach ihrer Hochzeit – „Bin überwältigt“

Leyla und Mike Heiter schweben weiter auf Wolke sieben und das nicht nur am Tag ihrer Traumhochzeit. Nachdem die beiden Reality-TV-Stars bereits im Juli standesamtlich geheiratet hatten, gaben sie sich nun am Samstagabend (30. August) an der italienischen Amalfiküste das große Ja-Wort.

Vor atemberaubender Kulisse schwor Mike seiner Frau feierlich: „Ich werde dich achten, schützen und in jedem Augenblick unseres Lebens ehren und schätzen.“ Romantischer hätte das Versprechen kaum ausfallen können. Am Tag nach der Hochzeit meldet sich Leyla sichtlich überwältigt bei ihren Followern zurück.

Leyla Heiter meldet sich frisch verheiratet zurück

Auf Instagram lässt Leyla Heiter die Hochzeit nur einen Tag später Revue passieren und gesteht ihren Fans ehrlich: „Leute, ich sag’s euch, ich bin überwältigt. Es war so krass. Ich glaube, wir haben echt nicht zu viel versprochen.“ Doch die ausgelassene Feier blieb nicht ohne Folgen: „Ich habe den Kater meines Lebens und nicht mal geschafft, mich abzuschminken.“

Tatsächlich hat Leyla sogar ihre eigene Beachparty am Morgen nach der Hochzeit verpasst – und zwar gleich um eine Stunde. Ganz untypisch für die sonst so organisierte Braut, aber ein Beweis dafür, wie wild die Nacht gewesen sein muss. Trotzdem bleibt sie gelassen: „Unseren Gästen geht es gut, die haben alle ihren Spaß.“

Leyla Heiter überrascht mit 20-Kilo-Kleid

Während Leyla noch gegen den Hochzeitskater kämpft, genießt Ehemann Mike bereits das Strandleben und wartet dort wohl geduldig auf seine frischgebackene Ehefrau.

Auch der große Tag selbst hatte es in sich. Für die Trauung setzte Leyla auf einen pompösen Look. Ihr Brautkleid brachte ganze 20 Kilogramm auf die Waage, wie „Bild“ berichtete. Der Grund dafür war eine meterweite XXL-Schleppe. Doch damit nicht genug. Nach der Trauung legte die Braut nach und wechselte in ein spektakuläres pinkfarbenes Kleid.

Unter den Gästen tummelte sich reichlich Reality-Prominenz.

Unter den Gästen tummelte sich reichlich Reality-Prominenz. Mit dabei waren unter anderem Ex-Bachelor Andre Mangold, Influencer Twenty4Tim sowie Zico und Pia Tillmann. Gemeinsam feierten sie bis tief in die Nacht und sorgten dafür, dass Leyla und Mike ihre Hochzeit nicht so schnell vergessen werden.