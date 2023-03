„Let’s Dance“: Sharon Battiste verrät dringenden Wunsch – DAS soll in Show Nummer drei anders laufen

Sie gehört zu den absoluten Überfliegern in der beliebten Tanz-Show „Let’s Dance“: Sharon Battiste überzeugt in den ersten beiden Sendungen nicht nur die Jury im Studio, sondern auch die Zuschauer zu Hause. Die „Bachelorette“ tanzt während ihrer Teilnahme eigentlich mit Profi Christian Polanc, doch am Freitagabend (03. März) schwebt ein anderer Mann mit ihr über das Parkett.

Wie in der Sendung bekannt wurde, hat sich „Let’s Dance“-Profi Christian Polanc nämlich am Fuß verletzt und wird an diesem Abend von Alexandru Ionel vertreten. Gemeinsam zaubern er und Sharon Battiste einen emotionalen Contemporary auf die Tanzfläche und ernten dafür viele Punkte von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales.

„Let’s Dance“-Kandidatin Sharon gesteht – so emotional war ihr Tanz

Insgesamt 25 Punkte bekommen Sharon und Alexandru für ihren Contemporary. Dieser gilt als einer der ausdrucksstärksten und emotionalsten Tänze überhaupt. Nach der Live-Show verrät die ehemalige „Bachelorette“ gegenüber der Redaktion, was ihr während ihres Auftritts so durch den Kopf ging: „Ich hatte total Spaß bei dem Contemporary! Auch, wenn der Tanz sehr ernst ist und man es mir im Gesicht nicht ansieht, hatte ich Spaß und habe es vor allem mit Alexandru genossen. Ich habe versucht an gar nichts zu denken und den Tanz zu genießen, aber der Einspieler vorher hat mich so berührt und da kamen einfach ein paar Erinnerungen hoch und auch die anstrengende Woche. Da kommt alles ein bisschen zusammen.“

„Let’s Dance“-Kandidatin Sharon: DAS wünscht sie sich für Woche drei

Mit dieser Glanz-Leistung und genügend Zuschaueranrufen ist die 31-Jährige selbstverständlich auch in Show drei mit dabei. Doch für die kommenden Sendung hat der RTL-Star einige Wünsche, wie sie in einem exklusiven Interview verrät: „In die nächste Woche gehe ich mit neuer Motivation und ich hoffe, dass ich einen coolen Tanz bekomme. Ich habe mal Lust auf einen fröhlichen Song, sodass ich hier einen Happy-Dance machen kann. Außerdem wünsche ich mir, dass meine Muskeln weniger Muskelkater haben!“

