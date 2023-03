„Let’s Dance“: Wird Sharon Battiste diese Entscheidung zum Verhängnis? Fans sind stinksauer auf RTL

Es ist Freitag. Das bedeutet: Es ist wieder „Let’s Dance“-Zeit! Die beliebte RTL-Tanzshow zählt unzählige Fans und wird gerade dadurch, dass sie live in Köln aufgezeichnet wird, stets mit großer Spannung verfolgt. Wer schafft es in die nächste Runde und wer ist raus?

Wir sind live vor Ort dabei und halten dich über all die Dinge, die du nicht im TV zu sehen bekommst, in unserem „Let’s Dance“-Blog auf dem Laufenden. Hier erfährst du zuerst, was im RTL-Studio für Lacher, Staunen und die ein oder andere Träne sorgt.

Freitag, der 3. März

15.15 Uhr: In der ersten Show haben sich die Zuschauer von GNTM-Star Alex Mariah Peter verabschieden müssen. Ihr Abgang ist vielen ein Rätsel, denn die Laufstegschönheit ist bei Weitem nicht die schlechteste Tänzerin gewesen, wie zahlreiche Fans behaupten (Mehr dazu hier). Es bleibt also spannend, für wen das Publikum heute anruft und für wen die „Let’s Dance“-Reise schon in Show Nr. 2 enden muss.

Doch schon bevor die zweite „Let’s Dance“-Ausgabe 2023 begonnen hat, gibt es bereits das erste Aus. Profitänzer Christian Polanc muss krankheitsbedingt passen. Glück für Alexandru Ionel, der ehemalige Tanzpartner von Alex Mariah Peter. Er darf heute mit Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste auftreten. Gemeinsam mit Alexandru wird sie Contemporary tanzen, einer der beliebtesten Tänze in der RTL-Show.

Weitere News:

Bei den Fans kommt diese Entscheidung jedoch gar nicht gut an. „Ausgerechnet den Contemporary mit einem anderen Partner. Das ist hart“, merkt eine Zuschauerin an. Eine andere wird noch deutlicher: „Contemporary in der zweiten Folge ist doch total lächerlich! Man kann doch noch zu keinem eine Bindung aufbauen. Ohne Sinn!“ Eine dritte Dame pflichtet ihr bei, dass dieser Tanz „erst später kommen“ sollte. Von einem weiteren Fan heißt es: „Den Contemporary finde ich zu früh, dafür sollte man sich erstmal besser kennenlernen.“

Ob die Tanzwahl der „Let’s Dance“-Produktion für Sharon das Aus bedeutet, erfahren wir erst heute Abend. Ab 20.15 Uhr geht’s wie immer los.