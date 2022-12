„Let’s Dance – Die Weihnachtsshow“: Bitter für Victoria Swarovski! Fans haben nur einen Wunsch

Die „Let’s Dance“-Weihnachtsshow sollte ein glamouröser Jahresabschluss für die beliebte RTL-Sendung werden. Fünf Paare der vergangenen Staffeln haben sich noch einmal auf das Tanzparkett gewagt, um ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen.

Für „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski ging der Abend allerdings nicht gerade erfolgreich aus. Noch während der Ausstrahlung der bereits abgedrehten Weihnachtsshow zeichnete sich ein unverkennbares Meinungsbild unter den RTL-Zuschauern ab. Und das sprach deutlich zugunsten eines anderen Moderators.

„Let’s Dance“-Zuschauer begeistert von Bastian Bielendorfer als Co-Moderator

Neben dem Standard-Moderator Daniel Hartwich und seiner Co-Moderatorin Victoria Swarovski führte Komiker und Ex-Teilnehmer Bastian Bielendorfer durch die Sonderausgabe. Mit seiner lockeren Art und den kecken Sprüchen, die nicht etwa einstudiert, sondern ganz spontan wirkten, traf er bei den Zuschauern am Freitagabend (23. Dezember) voll ins Schwarze. „Gerne den Basti für die nächsten Staffeln behalten. Er macht das super“, schwärmte eine Frau bei Twitter.

Eine andere fragte in die Runde: „Könnte man Basti vielleicht als Co-Moderator engagieren?“ Es ist schon lange her, dass die Moderatoren diejenigen waren, die für laute Lacher bei „Let’s Dance“ sorgten. Umso größer war da die Freude über die neckischen Kommentare von Bielendorfer – insbesondere in Richtung Joachim Llambi. So scheute sich der 38-Jährige nicht davor, das Jury-Urgestein öffentlich als „grauen Gorilla“ zu bezeichnen. Den Backstage-Bereich betitelte er wiederum liebevoll als die „Innereien von ‚Let’s Dance‘, wo wir sonst Joachim Llambi in einem Sarg aufbewahren“.

Auf die Frage einer Zuschauerin, ob er aus dem Sauerland komme, antwortete Bielendorfer ganz ungeniert: „Ich komme aus Gelsenkirchen, das ist noch schlimmer.“ Es war dieser herrliche Selbsthumor, der die Zuschauer am Ball bleiben ließ. Und mit dem Victoria Swarovski leider so gar nicht mithalten konnte.

„Let’s Dance“-Fan deutlich: „Wann gibt man Bastian den Job der Swarovski?“

Seit Jahren beschweren sich Fans der Sendung darüber, dass Victoria nicht als Moderatorin funktionieren würde. „Das mutiert immer mehr zur Victoria-Swarovski-Show“, meckerte einer von ihnen wieder im Februar 2022. Stattdessen wünschten sich die Zuschauer am Freitagabend mehr von Bastian Bielendorfer zu sehen. „Bastian bitte als Co-Moderator in der regulären Staffel“, hieß es unter anderem bei Twitter. Ein Mann wurde sogar deutlich und forderte: „Wann gibt man Bastian endlich den Job von der Swarovski?“

So mancher Zuschauer könnte sich Bielendorfer auch gut in anderen Unterhaltungsshows vorstellen. So gab eine Frau an, dass er doch statt Jan Köppen das Dschungelcamp im Januar moderieren sollte. Er „wäre einfach der Beste“ für den Job gewesen, schrieb sie. Eine andere Dame könnte sich Bielendorfer auch perfekt als Thomas-Gottschalk-Nachfolger für „Wetten, dass..?“ vorstellen: „Er macht seine Sache bei ‚Let’s Dance‘ gerade einfach perfekt!“

Für Victoria Swarovski dürfte das Feedback der Zuschauer eindeutig sein: Der Aushilfs-Moderator läuft ihr den Rang ab. Die neue „Let’s Dance“-Staffel startet bereits im Frühjahr 2023. Ob wir Bastian Bielendorfer dann wiedersehen werden? Das muss RTL noch entscheiden.