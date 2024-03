„Let’s Dance“: Victoria Swarovski schockiert Zuschauer – „Wie sie das nur so sagen konnte“

Aus und vorbei! Das erste Tanzpaar der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel musste sich schon wieder aus der Show verabschieden: Für Comedy-Star Maria Clara Groppler und ihren Tanzpartner Mikael Tatarkin hat es sich bereits ausgetanzt.

Doch das vorzeitige Ende für die beiden Dance-Teilnehmer 2024 ist nicht das einzige Diskussionsthema, das am Samstag (2. März) die Zuschauer noch beschäftigt.

Auch ein schlüpfriger Spruch von Moderatorin Victoria Swarovski sorgte dafür, dass bei dem einen oder anderen Zuschauer der Mund offen stehen blieb.

„Let’s Dance“: Victoria Swarovski schockiert Fans

Die Schmuck-Erbin ist nicht nur in Sachen Outfitwahl bei „Let’s Dance“ für Überraschungen gut – ihre Show-Kleider haben schließlich stets absolutes Hingucker-Potenzial. Doch am Freitagabend (1. März) hatte die 30-Jährige mitten in der RTL-Sendung plötzlich einen Spruch vom Tisch gelassen, der immer noch nachhallt!

Victoria Swarovski brachte für ihren Kollegen Daniel Hartwich ein kleines Geschenk mit in die Show. „Wir sind 1184 Tage zusammen, also bei ‚Let’s Dance‘. Schokolade isst du ja offensichtlich nicht mehr so“, ließ die „Let’s Dance“-Moderatorin verlauten und holte plötzliche eine Karotte inklusive Schleifchen hervor.

„Ob ich die ganz schaffe?“, fragte ihr TV-Kollege verwundert und biss brav ab. Und dann passierte es. Victoria: „Beiß mal rein. Du willst nicht wissen, was ich mit DER Karotte schon alles gemacht habe!“ Ups! Für Daniel Hartwich stand an dieser Stelle fest: „Nein, das will ich wirklich nicht wissen.“

Prompt kommentierte ein Zuschauer bei X (vormals Twitter): „Wie bekomme ich jetzt die Bilder wieder aus dem Kopf?“ Ein anderer: „Wie sie das nur so sagen konnte…“ Und noch ein Fan versucht die Bilder ab sofort mit diesem Trick zu verdrängen: „Ein Korb voller Welpen. Ein Korb voller Welpen. Ein Korb voller Welpen. So oft aufsagen, bis du ihn vor dir siehst. Dann klappt es vielleicht. Aber das wird ein harter Weg.“

Bei diesem schlüpfrigen Zwischenfall war das „Let’s Dance“-Aus für Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin fast schon Nebensache!

Auch wenn Tatarkin das Voting-Ergebnis der Zuschauer sehr mitnimmt, immerhin war es sein erstes Jahr bei der Show. Nach dem Rauswurf ließ er noch am Freitag verlauten: „Maria ist die talentierteste Partnerin, die jemals in der ersten Runde rausgeflogen ist. Ich muss mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen, aber emotional hat es sie einfach nicht gepackt. Die Leute hat es emotional nicht berührt, was in dieser Show super wichtig ist.“