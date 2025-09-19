„Let’s Dance“-Legende kehrt zurück – und ersetzt Motsi auf Tour! „Es wird bombastisch“

Die Fans dürfen jubeln. Ein vertrautes Gesicht übernimmt bei der großen Tournee. Die Erfolgsshow „Let’s Dance“ rollt im Herbst 2025 wieder durch Deutschland. Doch am Jurypult gibt es eine Veränderung. Wie auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Tanzshow verkündet wurde, legt Motsi Mabuse (44) eine Tour-Pause ein. An ihrer Stelle sitzt Isabel Edvardsson (43).

Die Tänzerin ist für viele Zuschauer keine Unbekannte. Schon mehrfach sprang sie für ihre Kollegin ein. Und auch diesmal verspricht die Schwedin wieder große Show-Momente. „Es wird absolut bombastisch!“, kommentiert Edvardsson auf Instagram.

Änderung bei der „Let’s Dance“-Tour

Bei fünf Terminen wird Isabel Edvardsson Teil der Jury sein. Mit dabei sind die Städte Riesa, Hamburg, Düsseldorf, München und Stuttgart. An der Seite von Jorge González (58) und Joachim Llambi (61) bewertet sie die Promis auf der Tanzfläche.

Das Trio kennt sich gut. In den letzten Jahren stand Edvardsson schon öfter an der Seite der beiden Herren. Routine ist also vorhanden. Und genau darauf dürfen die Fans bauen. Seit vielen Jahren gehört die blonde Profitänzerin fest zur Show. 2014 gewann sie sogar die siebte Staffel mit Sänger Alexander Klaws. Ihre Erfahrung macht sie für die Tournee unverzichtbar.

Viele der aktuellen Promis kennt sie noch aus früheren Staffeln. Deshalb freut sich Edvardsson besonders auf die Begegnungen. „Es wird eine fantastische Tour!“, kündigt sie an.

Auch Motsi zeigt sich dankbar und kommentiert: „Ein riesiges Dankeschön an Isabel Edvardsson, die mich im November an fünf Samstagen bei der „Let’s Dance“-Tour vertritt, während ich in Großbritannien bei BBC Strictly bin. Ich wünsche euch allen ganz viel Freude beim Zuschauen. Es wird wieder magisch.“