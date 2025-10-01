Baby-Überraschung für „Let’s Dance“-Star: Renata Lusin verkündet Schwangerschaft

Endlich kann Renata Lusin ihr Glück öffentlich machen: Die „Let’s Dance“-Profitänzerin erwartet erneut Nachwuchs. Schon länger hatten Fans gemutmaßt, dass sich etwas anbahnt. Nun bestätigt sie in einem RTL-Interview: „Wir haben ein paar News, ich bin im vierten Monat schwanger.“

Für Renata und ihren Ehemann Valentin Lusin ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Erst im März 2024 kam Tochter Stella zur Welt. Jetzt folgt ein weiteres Familienglück. Die beiden Stars von „Let’s Dance“ erfüllen sich damit ihren großen Wunsch nach einem Geschwisterchen für ihr kleines Mädchen.

„Let’s Dance“-Star hat lange gehofft

Im Gespräch betont Renata, dass sie und Valentin lange auf diesen Moment gehofft haben. „Wir wollten unbedingt ein Geschwisterchen für Stella.“ Das Geschlecht verraten die Lusins noch nicht. Doch eines stellt sie klar: „Es wird wieder ein ‚Let’s Dance‘-Baby sein, also in der Let’s Dance-Zeit.“

Für die 38-Jährige ist die zweite Schwangerschaft ein „unglaubliches Gefühl.“ Dennoch bleibt ihre Freude vorsichtig. In der Vergangenheit erlitt sie nach der Geburt ihrer Tochter ein dramatisches Erlebnis und insgesamt drei Fehlgeburten. Diese Schicksalsschläge begleiten sie bis heute.

„Let’s Dance“-Star teilt Sorgen

„Als ich den Test gemacht habe, war ich sehr verhalten“, gesteht Renata. Noch immer fällt es ihr schwer, sich komplett auf die Vorfreude einzulassen. „Es ist immer noch unwirklich […] Ich habe immer Angst. Die Angst ist immer da.“

Aus Rücksicht auf ihre Gesundheit verzichtet Renata auf die kommende „Let’s Dance“-Tour 2025. Ehemann Valentin tourt ohne sie, aber mit voller Unterstützung, gemeinsam mit der „Let’s Dance“-Familie durch die größten Hallen.

Für Ersatz ist gesorgt: Renata freut sich über ihre Nachfolgerin: „Mich vertritt die liebe, geile, hammermäßige Maschine Marta!“ Damit bleibt die Show in besten Händen, während Renata auf ihr zweites kleines Wunder wartet.