„Let’s Dance“-Tour in Oberhausen: Plötzlich fließen reihenweise Tränen

Gänsehautmomente durch und durch – das versprach die große „Let’s Dance Live Tour 2025“ im Vorfeld. Und am Freitagabend (14. November) löste RTL sein Versprechen bei den Fans, die die Reise in die Rudolf Weber Arena nach Oberhausen angetreten waren, ein.

Gegen 20 Uhr eröffneten Daniel Hartwich sowie die „Let’s Dance„-Kultjury rund um Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi das Tanz-Spektakel. Nur wenige Zeit später erreichten die Emotionen – nicht nur beim Publikum – ihren Höhepunkt!

„Let’s Dance“-Star erinnert an schrecklichsten Moment

Dabei sorgten nicht nur die prominenten Tänzer Fabian Hambüchen, Taliso Engel, Marie Mouroum, Ann-Kathrin Bendixen, Ella Endlich und der amtierende „Let’s Dance“-Sieger Diego Pooth für Gänsehaut pur bei den Zuschauern und der Jury. Nach gut einer Stunde legten die Profi-Tänzer eine ganz besondere Performance aufs Tanzparkett.

Als Ludovico Einaudis „Experience“ durch die Ränge schallt, konnte noch kaum ein Zuschauer ahnen, dass sie gleich einen der persönlichsten Momente in der „Let’s Dance“G-Geschichte erleben würden. Via Lautsprecher hört das Publikum zunächst die Stimme von Profitänzerin Malika Dzumaev, ein Spot richtet zusätzlich alle Blicke auf sie. „Die Welt steht plötzlich still. Eine schwere Verletzung, eine Operation an der Halswirbelsäule und auf einmal war nichts mehr wie vorher“, erzählt Dzumaev von dem wohl schlimmsten Moment ihrer Tanzkarriere. „Und heute steh ich hier: stärker und dankbarer als je zuvor“, schließt sie ihre Erzählung.

Bei Fans fließen Tränen

Unter tosendem Applaus wird die „Let’s Dance“-Tänzerin für ihren Mut, diese emotionale Geschichte zu teilen, vom Publikum belohnt. Auch ihre Kollegen erinnern nach und nach an persönliche und prägende Momente ihrer Tanzlaufbahn und machen ihre Leidenschaft für das Tanzen für die Fans in der Rudolf Weber Arena fast greifbar.

Nach kurzer Zeit hält es einen Zuschauer nach dem anderen nicht mehr auf dem Platz. Unter Standing Ovations werden die „Let’s Dance“-Profis für diesen besonders emotionalen Moment am Freitagabend belohnt. Der ein oder andere kann dabei auch die Tränen nicht zurückhalten. Und auch bei den Profitänzern bleibt nach dieser Performance kein Auge trocken.

