„Let’s Dance“-Star kann es endlich verkünden – „Freue mich wahnsinnig“

Jetzt gibt es Neuigkeiten von den Profitänzern: Malika Dzumaev (34) plant ihr Comeback auf dem Tanzparkett noch 2025. Nach einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule im Juni musste sie operiert werden. Wochenlang war an Tanzen nicht zu denken. Jetzt kehrt sie Stück für Stück zurück.

„Let’s Dance“-Comeback nach Verletzung

Intensives Training steht wieder auf dem Plan. Voller Vorfreude bereitet sich Malika Dzumaev auf die große „Let’s Dance“-Tour 2025 vor. Malika wird erneut Teil des Ensembles sein und ihre Fans mit eleganten Moves begeistern. Geduld und Disziplin sind ihre Begleiter auf dem Weg zurück zur gewohnten Beweglichkeit.

Die letzten Monate stellten Malika vor große Herausforderungen. Sowohl körperlich als auch mental verlangte die Pause ihr alles ab. Dennoch lässt sie sich nicht unterkriegen. „Natürlich habe ich immer noch Respekt vor bestimmten Bewegungen, aber bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut und ich freue mich wahnsinnig, wieder zusammen mit meinen Freunden und Kollegen hier zu stehen und zu tanzen“, sagte sie RTL.

„Let’s Dance“: Rückkehr ins Rampenlicht

Bekannt für ihre Energie und Präzision zeigt Malika nun eine andere Seite. Authentisch dokumentierte sie ihre Genesung auf Social Media. Sie teilte offen die Höhen und Tiefen ihrer Rehabilitation. Dabei machte sie klar: Perfekt läuft auch bei ihr nicht immer alles. Diese Offenheit macht ihr Comeback umso inspirierender.

Malika bringt Mut und Verletzlichkeit zurück auf die Bühne. Sie zeigt, dass Rückschläge keine Niederlage bedeuten, sondern Teil des Prozesses sind. Fans dürfen sich auf beeindruckende Auftritte bei „Let’s Dance“ freuen, bei denen die Tänzerin ihre gewohnte Energie mit neuen Erfahrungen verbindet.

Malika Dzumaev zeigt, dass man nach Verletzungen stärker zurückkommen kann. Fans können sich nun auf ihre Rückkehr freuen.