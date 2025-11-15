„Let’s Dance“-Tour in Oberhausen: Kurz nach dem Start geschah es

Am Freitagabend (14. November) stieg in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen die große „Let’s Dance“-Party. Im Rahmen der großen „Live Tour 2025“ gaben sich zahlreiche Kandidaten der erfolgreichen RTL-Show die Ehre und zauberten fulminante Choreografien auf das Tanzparkett.

Ab 20 Uhr war in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen der absolute Ausnahmezustand angesagt. Die Fans von „Let’s Dance“ jubelten lautstark, als die Promis samt Profitänzer auf das Parkett stürmten. Und auch Daniel Hartwich und die Jury wurden mit tosendem Applaus begrüßt. Doch kurze Zeit später ertönten plötzlich Buhrufe im Publikum…

„Let’s Dance“ auf Live-Tour in Oberhausen

Aktuell tourt die „Let’s Dance“-Familie durch ganz Deutschland, um das Tour-Publikum mit neuen, aber auch bekannten Tänzen zu begeistern. Als Daniel Hartwich das Publikum in Oberhausen begrüßt, lässt der Jubel vermuten, dass es ein großartiger Abend wird. Doch kurz nach Beginn der Show ertönen plötzlich Buhrufe aus den Rängen.

Der Grund: Daniel Hartwich verkündet fälschlicherweise, dass an diesem Abend der „Dancing Star“ aus Dortmund gesucht wird. Das nahmen ihm einige Zuschauer in Oberhausen übel und buhten lauthals. Doch der Ärger war schnell verflogen. Nachdem sich der Moderator für den Fauxpas entschuldigt hat, konnten die Besucher auch schon wieder darüber lachen.

Im restlichen Verlauf des Abends jagte ein Highlight das Nächste. Von emotionalen Tänzen, die den Zuschauern die Tränen in die Augen trieben, bis hin zu feurigen Darbietungen, die zum Mittanzen animierten, war alles dabei. Ein Abend, den die „Let’s Dance“-Fans so schnell nicht mehr vergessen werden.

