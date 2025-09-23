Tour-Aus für „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova? „OP ist notwendig“

Die „Let’s Dance“-Tour ist neben der regulären Show wohl DAS Highlight für alle Tanz-Fans. Die Crew rund um Joachim Llambi, Jorge González und Co. reist dafür durch ganz Deutschland und begeistert die Besucher in teils ausverkauften Hallen mit einem ganz besonderen Programm.

Auch Publikumsliebling Ekaterina Leonova ist für die anstehende „Let’s Dance“-Tour 2025 geplant. Doch während der Vorbereitungen erreicht die Profitänzerin eine schlechte Nachricht: Sie muss operiert werden! Müssen die Fans nun auf die diesjährige Gewinnerin verzichten?

„Let’s Dance“-Star muss unters Messer

Bevor es ins Training für die große Tour geht, stattet die Profitänzerin ihrem Hautarzt einen Besuch ab. Dieser untersucht ihr Muttermal auf der rechten Wange, welches über die Jahre zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an dem Termin teilhaben – und hat dabei keine guten Nachrichten.

„Hier haben wir bei dem Muttermal einen ganz hohen Risiko-Score. Da würden wir ganz dringend empfehlen, dass das rauskommt“, erklärt ihr der Arzt in der Instagramstory. „Ok, die OP ist notwendig und wartet auf mich“, schreibt Ekaterina Leonova abschließend. Doch was bedeutet das nun für die Tour?

Die „Let’s Dance“-Tänzerin gibt Entwarnung. Die anstehende Operation wird erst im Dezember stattfinden, wenn die Tour bereits über die Bühne gegangen ist, wie sie auf Instagram erzählt. „Man muss davor eine Woche Ruhe haben und die habe ich nicht“, heißt es weiter. Die Fans dürfen sich also nach wie vor auf ihre Teilnahme bei der Tour freuen.