„Let’s Dance“-Star Tony Bauer: „Dieser Satz hat sich tief in mein Herz eingebrannt“

Bei „Let’s Dance“ tanzte er sich mit seinem Charme, seinem Witz und seinem Talent in die Herzen von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern – Comedian Tony Bauer. Der Junge aus dem Pott hat einfach das Talent, die Menschen zu verzaubern. Ein Talent, das er sicher auch auf seiner Tour mit dem wunderbaren Titel „Fallschirmspringer“ zeigen will. Wir haben mit Tony über seine Tour, seine „Let’s Dance“-Teilnahme und seine Heimat, den Ruhrpott, gesprochen.

Lieber Tony, Sie haben Ihre Tour „Fallschirmspringer“ getauft. Was hat Sie dazu inspiriert?

Mein Comedy-Programm heißt „Fallschirmspringer“, weil dieser Begriff für mich eine ganz persönliche Bedeutung hat – und eine Hommage an meinen mich damals betreuenden Arzt ist. Als ich acht Jahre alt war, habe ich durch eine schwere Erkrankung fast meinen gesamten Dünndarm verloren.

Seitdem werde ich über einen speziellen Rucksack mit Nährstoffen versorgt. Nach der Operation sagte mein Arzt zu mir: ‚Der Rucksack, den du jetzt trägst Tony, ist jetzt dein Fallschirm. Du musst sehr gut darauf aufpassen.‘ Dieser Satz hat sich tief in mein Herz eingebrannt. Ich wusste damals, dass ich nie wieder ganz gesund werden würde. Aber ich habe mich entschieden, mich nicht unterkriegen zu lassen. Für mich ist dieser ‚Fallschirm‘ ein Symbol für meinen Lebensmut. Ich springe ins Leben – mit allem, was dazugehört – und ich feiere jeden Moment, den ich habe.

Sie sind über zwei Monate unterwegs, spielen 28 Shows. Wie groß ist der geplante Teil Ihres Programmes und wie viel Spontanität erlauben Sie sich?

Ich habe mein Programm sehr sorgfältig geplant, aber ich lasse mir bewusst Raum für Spontanität. Ich liebe es, mit dem Publikum zu spielen und auf die Stimmung im Saal zu reagieren. Wenn mal ein Witz nicht zündet, lache ich einfach selbst drüber – das gehört für mich dazu.

Was ist anstrengender – Tournee oder „Let’s Dance“?

‚Let’s Dance‘ war das Schönste, was ich je gemacht habe – aber auch das körperlich Anstrengendste. Die Tour ist ebenfalls intensiv, aber ich kann das Tempo selbst bestimmen und habe mehr Kontrolle über meinen Körper und meine Energie.

Würden Sie noch einmal das Abenteuer „Let’s Dance“ wagen?

Auf jeden Fall! Ich habe dort so viel gelernt und sooo tolle Menschen kennengelernt. Die Erfahrung war einzigartig, und ich würde sofort wieder mitmachen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Welche Show fehlt noch auf Ihrer Bucket-List?

Ich bin offen für neue Formate – solange sie zu mir passen und ich dabei ich selbst bleiben kann.

Gibt es Themen, über die Sie keine Witze machen, beziehungsweise wo verstehen Sie keinen Spaß?

Ich mache keine Witze auf Kosten anderer. Mein Humor dreht sich um mich und meine Geschichte. Ich finde, nach unten zu treten zeugt von geringem Selbstbewusstsein – das ist nicht mein Stil.

Sie sind in Duisburg aufgewachsen, sind ein Kind des Ruhrpotts. Welches Vorurteil über das Revier können Sie gar nicht leiden?

Das Vorurteil, dass wir im Ruhrpott rau und gefühllos sind, nervt mich. Klar, wir sind direkt – aber auch herzlich und ehrlich. Wir tragen unser Herz halt auf der Zunge! Da wird ‚Netto‘ gesprochen – Mein Opa ist da ein gutes Beispiel: Wenig Worte, aber große Gefühle, wenn’s drauf ankam.

Was an Ihnen ist typisch Pott?

Meine Direktheit, meine Bodenständigkeit und die Fähigkeit, mit wenig viel zu machen. Ich bin in einem bunten Ballungszentrum groß geworden, und das hat mich geprägt – ich bin stolz darauf, ein Kind des Potts zu sein.