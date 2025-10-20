„Let’s Dance“-Star über Leben als Mama und Influencerin: „Es ist nicht immer einfach“

Christina Hänni, bekannt aus „Let’s Dance“, gibt in ihrem Podcast einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als junge Mutter. Im Juni vergangenen Jahres brachte die 31-jährige Profitänzerin ihre kleine Tochter zur Welt, die seither das komplette Leben der Hännis auf den Kopf gestellt hat.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni, ebenfalls 31 und ehemaliger Gewinner von „Let’s Dance“, meistert Christina den Balanceakt zwischen Elternrolle und Beruf – keine leichte Aufgabe, wie sie jetzt der „Gala“ zufolge offen zugibt.

„Let’s Dance“-Star offen und ehrlich

In ihrem gemeinsamen Podcast „Don’t Worry Be Hänni“ plaudert Christina über die Herausforderungen des Elternseins. Sie erzählt, dass ihre Tochter längst kein Baby mehr sei und mittlerweile die Welt erkunde: „Wir kommen jetzt in die nächste Phase“, berichtet sie. „Das erste Mal Nein sagen, Charakter zeigen – das kommt jetzt alles.“

Die Profitänzerin genießt zwar die Zeit mit ihrer Familie sehr, aber gibt auch zu, dass der Spagat zwischen Elternschaft und anderen Verpflichtungen sie manchmal überfordert. „Ich bin in der Mama-Phase und habe damit genug zu tun“, gesteht Christina. Dann fügt sie hinzu: „Ich bin jetzt in der Phase, in der ich ein bisschen verwirrt bin in meinem Leben.“

Leben als Mama und Influencerin

Für Christina bleibt die Vereinbarkeit ihrer Rolle als Mama und ihres Berufs als Influencerin eine echte Herausforderung. „Es ist nicht immer einfach“, sagt sie ehrlich. Besonders, wenn ihr Ehemann Luca Hänni für Dreharbeiten oder Konzerte unterwegs ist, sei sie oft allein mit ihrer Tochter.

Die Teilnahme an der bevorstehenden „Let’s Dance“-Tour hat Christina bereits abgesagt. „Die Tour kollidiert mit Lucas’ Live-Tour, und ich bin bei unserer Maus“, hatte sie im Sommer erklärt. Aber auch ohne den Tourstress ist Christinas Alltag als Mama und Influencerin voll. „Viele unterschätzen das. Heutzutage steckt in diesem Beruf so viel Arbeit drin“, erklärt sie. Die 35-Jährige bezeichnet ihre Aufgaben als Influencerin als „Vollzeitjob“.

Obwohl es manchmal schwierig ist, blickt Christina Hänni voller Liebe auf ihr Leben als Mutter und genießt die Zeit mit ihrer Familie. Besonders jetzt, da ihre Tochter kein Baby mehr ist, sei es leichter. „Es macht jetzt richtig Spaß“, erzählt sie im Podcast. Nun beginne ihre Kleine, Freude am Spielen draußen und auf Spielplätzen zu entwickeln – ein Moment, der Christina erstrahlen lässt.

Trotz der Herausforderungen zeigen Christina und Luca Hänni immer wieder auf Social Media, wie glücklich sie in ihrem gemeinsamen Alltag sind. Die beiden „Let’s Dance“-Stars beweisen, dass sie nicht nur als Tanz-Duo, sondern auch als Familie perfekt harmonieren.