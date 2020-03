Let's Dance: Show abgesetzt? Ausgerechnet ER erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL

Großer Skandal bei Let’s Dance! Wird die Show bei RTL wie gewohnt am Freitagabend stattfinden? Bis jetzt ja. Aber: Mehrere Tänzer fordern das Show-Aus.

Vor allem ein „Let’s Dance“-Profitänzer soll nun schwere Vorwürfe gegenüber RTL erhoben haben.

Was bedeutet das nun?

Let's Dance: Show abgesetzt? ER erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL

Offenbar haben gleich fünf Tänzer den Wunsch geäußert, die Freitagabend-Sendung wegen des Coronavirus auf Eis zu legen. Gegenüber der Bild verrät jetzt einer von ihnen, der sein wahres Gesicht aus Angst nicht zeigen will:

„Es gibt bei uns zwei Gruppen mit jeweils fünf Leuten. Aber die, die aufhören wollen, werden mehr.“

Es sieht also ganz danach aus, als sei die Stimmung hinter den Kulissen gedrückt.

„Wir sind verzweifelt“

„Wir sind verzweifelt. Die Bundeskanzlerin verbietet den Kontakt zu Nicht-Familienangehörigen – aber wir tanzen jeden Tag total eng. Es ist verboten, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Aber wir sind zu fünft in der Tanzschule in engen Räumen, mit Tanzpartnerin, Kameramann, Tonassistenten und Realisator“, so der Tänzer weiter.

Und nicht nur durch sie ist die Gefahr, sich anzustecken hoch. Auch, so beteuert es der anonyme „Let’s Dance“-Tänzer, hätten Maskenbildner und Friseure keine Handschuhe an, wenn sie die Teilnehmer vor der Show herrichten.

----------------

Das ist Let's Dance:

Let’s Dance ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel Let's Dance startete 2006

Mittlerweile gibt es bereits 13 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Sendung Strictly Come Dancing

Die Show wird in Köln aufgenommen

Wegen des Coronavirus dürfen keine Zuschauer mehr im Publikum sitzen

Lediglich enge Freunde und Verwandte sind erlaubt

-------------------

So reagiert RTL auf die Anschuldigungen

Diese vermeintliche Anschuldigung wehrt RTL allerdings ab. In einem Statement heißt es: „Alle Maskenbildner und Frisöre tragen Handschuhe und Mundschutz. Maske beruht auf Freiwilligkeit, die Stars dürfen sich auch selbst schminken. Styling beruht auf Freiwilligkeit, die Stars dürfen sich auch alleine an- und umziehen.“

Dass in der Tanzschule gleich mehrere Menschen anwesend sind, bestätigte der Sender aber. Noch ist keiner der unzufriedenen Profitänzer aufgrund der aktuellen Lage ausgestiegen, laut RTL würde der Wunsch aber berücksichtigt werden.

Erster Star freiwillig ausgestiegen

Michael Wendler wirbt für Let's Dance. Foto: Instagram/ Michael Wendler

Kandidat John Kelly hat als erster Promi bereits vorzeitig das Handtuch geworfen und ist freiwillig gegangen. Angeblich wegen seiner kranken Frau, die sich in der europäischen Corona-Hochburg Spanien befindet.

Und die restlichen Stars? Michael Wendler zumindest appelliert auf Instagram bereits an die Zuschauer, am Freitagabend bei RTL einzuschalten. Schließlich schwebt seine Freundin Laura Müller über das Tanzparkett.