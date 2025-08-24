„Let’s Dance“-Duo lässt die Bombe platzen – „Es ist endlich raus“

SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke haben bei „Let’s Dance“ 2025 bereits gemeinsam für gute Laune und den ein oder anderen Lacher gesorgt – nun wagen sie den nächsten Schritt. Die Social-Media-Queen und der Profitänzer überraschen ihre Fans mit einer besonderen Neuigkeit, die für Begeisterung in den sozialen Medien sorgt.

Ihre gemeinsame Zeit auf dem „Let’s Dance“-Tanzparkett ist zwar vorbei – das Ende gemeinsamer Tänze von SelfieSandra und Zsolt ist jedoch noch lange nicht in Sicht! Statt über das Parkett zu fegen, verlagert das „Let’s Dance“-Duo ihr Können nun ins Netz. Mit ihrem neuen Projekt wollen sie nicht nur selbst fit bleiben, sondern auch ihre Community aktiv mitreißen!

„Let’s Dance“-Duo überrascht seine Fans

„Leute, es ist endlich raus! Ganz bald schwitzen wir alle zusammen“, schreibt Internet-Bekanntheit SelfieSandra auf Instagram zu einem gemeinsamen Reel mit ihrem „Let’s Dance“-Partner Zsolt Sándor Cseke. Ab sofort wollen sie alle zwei Wochen exklusive Dance-Workouts auf YouTube veröffentlichen – kostenlos und für alle zugänglich. Ziel sei es, die Zuschauer zu inspirieren, Spaß an Bewegung zu finden und gemeinsam mehr Fitness in den Alltag zu bringen.

+++ Nach Kuschel-Fotos mit Bill Kaulitz – Jannik Kontalis meldet sich zu Wort +++

Sandra, die nach ihrer Zeit bei „Let’s Dance“ bereits einige Kilos verloren hat, sieht darin eine Fortsetzung ihrer persönlichen Reise. „Tanzen ist noch nicht direkt gequittet aus meinem Leben“, erklärte die 26-Jährige im Gespräch mit der Gala. Besonders glücklich ist sie, mit Zsolt einen motivierenden Partner an ihrer Seite zu haben, der sie auf diesem Weg unterstützt.

Fans sind voller Vorfreude

Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten – die Fans sind hellauf begeistert und können es kaum erwarten mit ihren „Let’s Dance“-Stars Sandra und Zsolt gemeinsam – zumindest digital – zu tanzen:

„Super Idee!“

„Ah, wie toll! Mega Idee, ich liebe Dance-Workouts und in der Kombi kann’s ja nur toll werden!“

„Oh mein Gott, das finde ich mega – gerade für uns Curvies!“

„Richtig nice! Das kann ja nur gut werden!“

„Omg, ich freue mich so sehr darauf!“

„Wie cool! Das werde ich mir definitiv reinziehen. Ich freu mich!“

SelfieSandra beweist damit erneut, wie nah sie an ihren Fans dran ist – und dass diese sie stets bei ihren Projekten unterstützen. Auch für Profitänzer Zsolt ist es eine neue Facette und willkommene Abwechslung seiner Leidenschaft fürs Tanzen. Fernab von der „Let’s Dance“-Bühne möchte er dieses Mal mit einer breiten Masse teilen, wie viel Spaß Bewegung machen kann.