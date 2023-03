„Let’s Dance“ (RTL): Fans gehen auf Victoria Swarovski los – „Fehltritt des Jahres“

Diese Worte hätte sie sich echt sparen können. Es war eine schwere Woche für die „Let’s Dance“-Familie und ihre vielen Fans. Am Donnerstag (9. März) war bekannt geworden, dass Renata und Valentin Lusin ihr ungeborenes Kind verloren haben. Via RTL wandte sich die Tänzerin mit traurigen Worten an ihre Anhänger.

„Ja, es ist leider wahr. Das Baby hat sich nicht entwickelt. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Aber ich versuche stark zu bleiben“, erklärte der „Let’s Dance“-Star. Am Freitag (10. März) wurde das Thema auch in der Liveshow angesprochen. Ein No-Go, wie viele Fans auf Twitter fanden.

„Let’s Dance“-Star Victoria Swarovski in der Kritik

Was war geschehen? Renatas Mann Valentin war trotz des schrecklichen Schicksalsschlages am Freitag nach Köln gekommen, um mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova zu tanzen. Und das extrem erfolgreich. Mit 30 Punkten, schnappten sich die beiden die bestmögliche Wertung. Knallhart-Juror Joachim Llambi hätte sogar noch einen Punkt draufgelegt, doch das ließen die Regularien nicht zu.

Entsprechend aufgewühlt zeigte sich das Tanzpaar nach der Performance im Gespräch mit „Let’s Dance„-Moderatorin Victoria Swarovski. Als Valentin dann mit seinen Händen ein Herz formte und die Geste gen Kamera zeigte, nutze die 29-Jährige die Chance und sprach das Thema Renata an.

Fans sauer auf „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski

„Gratulation, die gehen natürlich auch ein bisschen an die Renata, würde ich sagen an dem Punkt. Du guckst gerade so, ich habe es gerade gesehen. Renata, wir lieben dich alle und schicken dir ganz viel Liebe aus dem Studio“, so Swarovski. Eine gut gemeinte Geste, die bei vielen Fans aber eher schlecht ankam.

„Boar Svarowski, was zur Hölle? Kann Valentins Geste auch mal einfach unkommentiert lassen“, schreibt beispielsweise eine RTL-Zuschauerin. Ein anderer Zuschauer schreibt: „Der Preis für den Fehltritt des Jahres 2023 geht an folgende Person“ und teilt dann noch ein Bild von Victoria Swarovski.

Und ein Dritter meckert: „Dass Victoria Swarovski da immer noch steht und seit ihrem ersten Auftritt nicht einen Deut besser geworden ist, hat mir deutlich gezeigt, wie bedrohlich das mit dem Fachkräftemangel wirklich ist.“