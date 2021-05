„Let's Dance“ (RTL): Sorge um Victoria Swarovski – DIESES Bild beunruhigt die Fans

Victoria Swarovski hing am Tropf.

Sorge um „Let's Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski. Kurz vor der vergangene Ausgabe der RTL-Tanzshow teilte die Schmuck-Erbin ein Video aus ihrer Kabine. Sofort keimte Sorge bei den Fans auf.

Bei der Sendung am vorletzten Freitag versetzte Victoria Swarovski die „Let's Dance“-Zuschauer jedoch in Sorge. Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige beunruhigende Szenen in ihrer Insta-Story.

„Let's Dance“ (RTL): Victoria Swarovski braucht medizinische Hilfe

Wie „tz.de“ berichtet, hat die Moderatorin noch kurz vor der „Let's Dance“-Folge am Tropf gehangen. In ihrer Instagram-Story zeigte die 27-Jährige ihren Fans, wie es ihr ging.

„Let's Dance“ 2021: Sie sind noch dabei

Sängerin Ilse DeLange

Fußballer Rúrik Gíslason

Schauspielerin Valentina Pahde

Soziologin Auma Obama

Moderatorin Lola Weippert

TV-Star Nicolas Puschmann

Boxer Simon Zachenhuber

In den Videosequenzen saß die Österreicherin in ihrer Garderobe, wo sie vor den Shows geschminkt und gestylt wird.

„Let's Dance“ – das ist die Jury:

Motsi Mabuse

Jorge Gonzalez

Joachim Llambi

Zusammen mit ihrer Make-up-Artistin sprach sie in die Kamera. Unerwartet zeigte sie ihren Fans dann jedoch auf einmal, dass ihr Arm die ganze Zeit an einer Infusion hing.

Doch trotz der erschreckenden Bilder, die so manche Sorge auslösten, ging es Victoria Swarovski aber glücklicherweise gut.

„Let's Dance“ (RTL): DAS steckte hinter der Infusion

Sie gab Entwarnung und erklärte, dass es sich bei dem Tropf lediglich um einen Vitamin-Cocktail handelte.

Den hat sich die 27-Jährige aufgrund einer Unterkühlung geben lassen. Laut „tz.de“ sollen sich in der Flüssigkeit die Vitamine B und C befunden haben.

Weitere Nachrichten zu „Let’s Dance“:

Der Moderatorin schien es damit auch gleich besser gegangen zu sein. Sie verriet: „Da gehe ich gleich ab wie ein Zäpfchen.“

Das ist „Let's Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski:

Geboren am 16. August 1993 in Innsbruck, Österreich

Sie ist Teil der österreichischen Kristallhersteller-Familie Swarovski

Startete 2010 eine Karriere als Sängerin

2016 gewann sie mit Erich Klann die neunte Staffel von „Let's Dance“

Seit 2018 moderiert sie „Let's Dance“

Seit 2020 steht sie bei „Das Supertalent“ vor der Kamera

Schon am Freitag um 20.15 Uhr kommt bei RTL die nächste Live-Show von „Let's Dance“ – dann hoffentlich wieder mit Powerfrau Victoria Swarovski, wie ihre Fans sie kennen.

