„Let’s Dance“: RTL zeigt Kennenlernshow – Zuschauer gehen auf die Barrikaden: „Gucke das nicht weiter“

Am Freitagabend (17. Februar) geht die beliebte RTL-Tanzshow in die nächste Runde. Bei „Let’s Dance“ tanzen 14 Promis um den Titel Dancing-Star 2023. In der ersten Folge steht alles unter dem Motto des Kennenlernens. Denn dort werden die Tanzpaare für die gesamte Staffel bekanntgegeben. Rausfliegen kann dabei niemand.

Auch tänzerisch bekommen die Zuschauer von „Let’s Dance“ einiges geboten. Denn die Promis schwingen in Gruppen zum ersten Mal mit den Profis ihr Tanzbein. Selbstverständlich erhalten die Teilnehmer für den ersten Probedurchlauf auch Punkte von der Fach-Jury. In den sozialen Netzwerken diskutieren die Fans am laufenden Band, was sie von der Sendung halten. Dabei gehen einige sofort auf die Barrikaden.

„Let’s Dance“: Opening sorgt für enttäuschte Fans

Für viele RTL-Zuschauer ist die Eröffnung der Show das absolute Highlight. Denn dort präsentieren die Profis ausgefallene Choreografien auf Spitzenniveau. Doch in der ersten Show des Jahres vertanzen sich einige der Tänzer. „Da sind wohl die Nerven ein bisschen durchgegangen“, schreibt ein Fan.

Andere finden, dass die Darbietung eintönig und langweilig war. Neben heftiger Kritik gibt es aber auch Begeisterung unter den „Let’s Dance“-Fans. „Ein wunderbarer Auftakt in die neue Staffel“, findet eine Instagram-Nutzerin.

„Let’s Dance“: Zuschauer feuern gegen Promis

Scrollt man durch die sozialen Netzwerke liest man immer wieder dasselbe: Die meisten Zuschauer kennen kaum einen Promi, der dieses Jahr um den Titel tanzt. „Bin echt enttäuscht. Keine Promis. Gucke das wohl nicht weiter“, kündigt ein Fan an.

„Das sind zu 90 Prozent nur Influencer und YouTuber, die kaum einer kennt. Wo sind die richtigen Stars? Meine Güte!“

